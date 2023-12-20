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Французы готовят обновлённый Peugeot 308: первое изображение

20.12.2023 51 0 0

Ожидается, что посвежевшая пятидверка будет представлена в следующем году, а в продаже на европейском рынке появится в 2025-м.

Первый Peugeot 308 сошёл с конвейера в 2007 году, второе поколение появилось в 2013-м, а модель актуальной третьей генерации дебютировала в 2021-м: весной был представлен хэтчбек, летом – универсал. По данным Jato Dynamics, актуальный «триста восьмой» за первые десять месяцев текущего года разошёлся по Европе тиражом в 79 973 экземпляра, что на 7% больше, чем в январе-октябре 2022-го. Однако от своего главного конкурента – Volkswagen Golf – Peugeot 308 заметно отстаёт (за тот же период продажи Гольфа составили 150 020 единиц). Сейчас французы готовят модель к первому обновлению.

На фото: актуальный Peugeot 308 GT Hybrid

Пока что фотошпионам не попадались замаскированные прототипы посвежевшего «триста восьмого», но известно, что производитель работает над этой новинкой. Ожидается, что пятидверка дебютирует в следующем году, а в продаже на европейском рынке появится в 2025-м.

Информации о том, как будет выглядеть обновлённый Peugeot 308, пока нет. Свой вариант потенциальной внешности хэтчбека представил дизайнер испанского издания Motor.es. Судя по рендеру, основные изменения ждут переднюю часть модели: художник предположил, что у модели снова будет по три светодиодных клыка с каждой стороны, а также по три схожих элемента в изменённых основных блоках фар.

Ещё дизайнер снабдил обновлённый «триста восьмой» решёткой радиатора в стиле нового Peugeot 3008 (в сентябре текущего года он дебютировал в качестве электромобиля, однако в дальнейшем у модели появятся и версии с ДВС). У автомобиля на рендере профиль остался прежним: традиционные наружные зеркала с чёрными корпусами и «обычные» дверные ручки. Предположительно корму обновят только за счёт иной графики задних фонарей.

Рендер обновлённого хэтчбека Peugeot 308

Ожидается, что в ходе обновления салон Peugeot 308 останется практически нетронутым, хотя не исключено, что передняя панель Panoramic i-Cockpit, имеющаяся у «3008-го», будет доступна в качестве опции. Напомним, у актуального 308 в дорогих версиях щиток приборов является полностью виртуальным, его диагональ составляет 10 дюймов; ещё у него 10-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы.

На фото: салон Peugeot 308 GT Hybrid

По информации издания, обновление коснётся моторной линейки 308. Ожидается, что трёхцилиндровый двигатель PureTech объёмом 1,2 литра буде работать в составе мягкогибридной силовой установки с 48-вольтовым «электродовеском», интегрированным в шестиступенчатый автомат с двойным сцеплением e-DCS6. Ещё предполагается, что мощность подзаряжаемых гибридов увеличится до 195 и 230 л.с. При этом обе PHEV-версии получат новую батарею ёмкостью 21 кВт*ч. В результате их запас хода при движении только на электротяге составит 100 км.

Напомним, у актуального «триста восьмого» есть и полностью электрические версии хэтчбека и универсала – Peugeot E-308. Они дебютировали в сентябре прошлого года. «Зелёные» пятидверки оснащаются единственным электромотором мощностью 156 л.с. (максимальный крутящий момент – 260 Нм), на одной зарядке они способны проехать 400 км.

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