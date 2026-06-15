GAC GS4, который представлен и в России: анонсирован кроссовер нового поколения

Заявленный в качестве модели следующей генерации паркетник GAC оказался родственником уже представленных Aion i60 и Toyota bZ3X. При этом ожидается, что свежий GS4 предложат только с ДВС, тогда как его братья электрифицированы.

Сертификат кроссовера Trumpchi GS4 с новым дизайном появился в майском каталоге Минпрома КНР. Теперь же сама компания GAC, которая и владеет брендом Trumpchi (его используют только на родине), распространила фирменные изображения. Производитель также официально объявил такой паркетник следующим, уже пятым по счету поколением. Хотя по факту, это лишь третья генерация.

GAC Trumpchi GS4 первого поколения 1 / 3 GAC Trumpchi GS4 второго поколения 2 / 3 GAC Trumpchi GS4 Plus, он же бывший GAC Trumpchi GS5. Видимо, этот кроссовер компания считает третьей генерацией 3 / 3

Напомним, самый первый GS4 дебютировал в 2015 году, во второе поколение модель перешла в 2019-м. А вот остальные Trumpchi GS4 – это разновидности других паркетников GAC. Так, в качестве «третьего» кросса в Китае, видимо, позиционировали более крупный Trumpchi GS5 – в GS4 с приставкой Plus его разжаловали в 2021 году. Ну а «четвертым» SUV с «фамилией» Max c 2024 года там считается переделанный GAC Trumpchi Emkoo. И именно Макс в прошлом году добрался до России – просто как GAC GS4. Отметим также, что в актуальной линейке Trumpchi в Китае сейчас присутствует только GS4 Max.

А это GAC Trumpchi GS4 Max, он же GAC GS4 в России и на других экспортных рынках. Считающийся в Китае «четвертым» поколением кроссовер сделан на базе GAC Trumpchi Emkoo, который уже покинул домашний рынок 1 / 4 А это GAC Trumpchi GS4 Max, он же GAC GS4 в России и на других экспортных рынках. Считающийся в Китае «четвертым» поколением кроссовер сделан на базе GAC Trumpchi Emkoo, который уже покинул домашний рынок 2 / 4 А это GAC Trumpchi GS4 Max, он же GAC GS4 в России и на других экспортных рынках. Считающийся в Китае «четвертым» поколением кроссовер сделан на базе GAC Trumpchi Emkoo, который уже покинул домашний рынок 3 / 4 А это GAC Trumpchi GS4 Max, он же GAC GS4 в России и на других экспортных рынках. Считающийся в Китае «четвертым» поколением кроссовер сделан на базе GAC Trumpchi Emkoo, который уже покинул домашний рынок 4 / 4

Как бы то ни было, но и новый кроссовер оригинальной разработкой не является. Судя по всему, «пятый» GAC Trumpchi GS4 сделан на базе Aion i60 (Aion – еще один суббренд GAC). Последний паркетник, в свою очередь, состоит в родстве с Aion V (этот SUV представлен и в России) и Toyota bZ3X. Все перечисленные модели имеют одинаковую подоконную линию. От Aion i60 кроссовер Trumpchi GS4 также унаследовал оптику, наружные зеркала, полускрытые ручки дверей, багажную дверь и задний бампер. А вот передний бампер у нового Trumpchi GS4 – оригинальный. Вдобавок радиаторная решетка у него находится на привычном месте, тогда как Aion i60 и Toyota bZ3X имеют гладкий «нос» (решетка встроена в нижнюю часть бампера).

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Согласно сертификату, длина нового GAC Trumpchi GS4 равна 4680 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1675 мм. Размеры Aion i60: 4685/1854/1660 мм. Колесная база по сравнению с исходным паркетником уменьшена на 5 мм до 2770 мм. Ну и для сравнения, габариты прежнего GAC Trumpchi GS4 Max (у российского актуального кроссовера такие же показатели): 4685/1901/1690 мм, расстояние между осями – 2750 мм.

Новый GAC Trumpchi GS4 для Китая

Пятиместный интерьер новинки пока не продемонстрировали. Скорее всего, внутри GS4 тоже повторил модель Aion. В этом случае главными отличиями от кроссовера GAC предыдущего поколения станут более лаконичная передняя панель, увеличенный приборный экран (8,88 дюйма против 7-дюймовой приборки у прежнего паркетника) и подрулевой рычажок управления трансмиссией вместо привычного селектора.

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Как и предшественник, паркетник Trumpchi GS4 нового поколения будет доступен только с ДВС. Мотор перешел со старого локального кроссовера – это бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 177 л.с., на прежней модели она сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод лишь передний. Донорский Aion i60 бывает в виде подзаряжаемого гибрида или электрокара, Toyota bZ3X – это исключительно «электричка». Российский GAC GS4 тоже представлен с 1.5T (на нашем кроссовере мотор выдает 170 л.с.), роботом и передним приводом. Однако у нас еще можно купить кроссовер с турбодвигателем 2.0 (231 л.с.), классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin и полным приводом.

В Китае премьеру GAC Trumpchi GS4 новой генерации проведут в ближайшее время. До других рынков такой кроссовер, вероятно, доберется не раньше следующего года.