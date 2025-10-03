Новинки ×
  • Geely Emgrand нового поколения показали на свежих официальных фото

Geely Emgrand нового поколения показали на свежих официальных фото

03.10.2025 145 0 0

В продажу новая четырехдверка Geely поступит в ближайшее время. Модель предложат с мощным бензиновым турбомотором 1.5.

Первые полноценные фирменные изображения седана Geely Emgrand нового, пятого по местным меркам поколения были опубликованы в середине сентября, спустя несколько дней рассекретили и интерьер. А недавно анонс четырехдверки появился на китайском потребительском сайте марки. Более того, машины уже начали отгружать дилерам. Но старта продаж еще не было, так что Geely пока продолжает подогревать интерес к модели – компания поделилась дополнительными официальными картинками.

Напомним, в качестве «пятого» Эмгранда производитель позиционирует чисто бензиновую версию только что стартовавшей модели Galaxy Starshine 6, которая представлена в виде подзаряжаемого гибрида. При этом новый седан только с ДВС, вероятно, станет не заменой, а дополнением, ведь это автомобиль совсем другого класса.

Внешне следующий Geely Emgrand многое перенял от гибрида, однако стопроцентным клоном Geely Galaxy Starshine 6 бензиновый седан все-таки не является. У Эмгранда иначе оформлен передний бампер, сзади красуются хромированные накладки, имитирующие патрубки выпускной системы. Еще изменили форму радиаторной решетки. А задние фонари лишены светящейся перемычки.

1 / 2
2 / 2

Длина нового Geely Emgrand составляет 4815 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2755 мм. Габариты актуального «четвертого» седана для Китая: 4638/1820/1460 мм, расстояние между осями – 2650 мм. Размеры гибридного Geely Galaxy Starshine 6: 4806/1886/1490 мм, колесная база – 2756 мм.

1 / 2
2 / 2

Внутри новый Эмгранд тоже повторил гибрид. Но, опять же, не дословно. Передняя панель, карты дверей, раздельные экраны приборки и мультимедиа – это все, как у Galaxy Starshine 6. А вот руль – свой. Под центральным планшетом появился ряд физических клавиш. Другими стали и материалы отделки. Кроме того, бензиновый седан сохранил привычный селектор коробки, тогда как гибрид имеет подрулевой рычажок.

«Традиционный» седан сертифицирован с бензиновыми атмосферником 1.5 (120 л.с.) и 181-сильной турбочетверкой аналогичного объема. При этом атмосферный мотор китайские СМИ не упоминают – не исключено, что на родине новый Emgrand будет доступен только с 1.5T. Предшественник там предложен с тем же атмосферником 1.5 в сочетании с пятиступенчатой механикой или вариатором. Прежний седан также бывает в виде гибрида с установкой, работающей на этаноле: система этой модификации включает атмосферный двигатель 1.8.

В продажу чисто бензиновый новый Geely Emgrand поступит в ближайшее время. Гибридный Geely Galaxy Starshine 6 сейчас доступен по предзаказу. Предварительная цена гибрида без учета акций – от 85 800 юаней (около 850 000 рублей по актуальному курсу). «Пятый» Emgrand только с ДВС, очевидно, окажется дешевле. Ну а более компактный прежний седан там стоит от 68 900 юаней (787 000 рублей).

Тем временем в России недавно стартовал белорусский аналог бензиновой четырехдверки предыдущей генерации – Belgee S50.

седан Китай авторынок новинки Geely Geely Emgrand Geely Galaxy Starshine 6

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Автограф старого кавалериста: тест шин Ikon Autograph Ice 9 и Ikon Autograph Snow 3 С начала 2022 года, изменившего российский рынок, прошло уже 3 года, и за это время цепочки производства и продаж успели перестроиться. От фазы «что делать, когда все ушли» рынок перешел к ф... 266 1 0 03.10.2025
Статьи / Путешествия Как строят новую федеральную трассу с Колымы на Чукотку Мы заглянули в самую сердцевину гигантской стройки – будущей федеральной трассы «Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь». Представляете, эта артерия должна соединить Магаданскую область и суро... 992 4 1 01.10.2025
Статьи / Авто с пробегом Стандартизация рынка продаж автомобилей с пробегом: Pango Cars отметила свое двухлетие Российский рынок автомобилей с пробегом традиционно представлял собой довольно стихийный сегмент автобизнеса. Лишь за несколько лет до своего официального ухода глобальные автобренды взялись... 225 0 0 01.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 10854 19 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9973 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 9162 8 3 04.05.2025
Обсуждаемое
19 Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX
18 Невеста по имени Vesta: десять фактов про Lada Vesta
14 Баланс по-белорусски: первый тест-драйв Belgee S50
Новые комментарии
Change privacy settings