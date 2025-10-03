Geely Emgrand нового поколения показали на свежих официальных фото

Первые полноценные фирменные изображения седана Geely Emgrand нового, пятого по местным меркам поколения были опубликованы в середине сентября, спустя несколько дней рассекретили и интерьер. А недавно анонс четырехдверки появился на китайском потребительском сайте марки. Более того, машины уже начали отгружать дилерам. Но старта продаж еще не было, так что Geely пока продолжает подогревать интерес к модели – компания поделилась дополнительными официальными картинками.

Напомним, в качестве «пятого» Эмгранда производитель позиционирует чисто бензиновую версию только что стартовавшей модели Galaxy Starshine 6, которая представлена в виде подзаряжаемого гибрида. При этом новый седан только с ДВС, вероятно, станет не заменой, а дополнением, ведь это автомобиль совсем другого класса.

Внешне следующий Geely Emgrand многое перенял от гибрида, однако стопроцентным клоном Geely Galaxy Starshine 6 бензиновый седан все-таки не является. У Эмгранда иначе оформлен передний бампер, сзади красуются хромированные накладки, имитирующие патрубки выпускной системы. Еще изменили форму радиаторной решетки. А задние фонари лишены светящейся перемычки.

Длина нового Geely Emgrand составляет 4815 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2755 мм. Габариты актуального «четвертого» седана для Китая: 4638/1820/1460 мм, расстояние между осями – 2650 мм. Размеры гибридного Geely Galaxy Starshine 6: 4806/1886/1490 мм, колесная база – 2756 мм.

Внутри новый Эмгранд тоже повторил гибрид. Но, опять же, не дословно. Передняя панель, карты дверей, раздельные экраны приборки и мультимедиа – это все, как у Galaxy Starshine 6. А вот руль – свой. Под центральным планшетом появился ряд физических клавиш. Другими стали и материалы отделки. Кроме того, бензиновый седан сохранил привычный селектор коробки, тогда как гибрид имеет подрулевой рычажок.

«Традиционный» седан сертифицирован с бензиновыми атмосферником 1.5 (120 л.с.) и 181-сильной турбочетверкой аналогичного объема. При этом атмосферный мотор китайские СМИ не упоминают – не исключено, что на родине новый Emgrand будет доступен только с 1.5T. Предшественник там предложен с тем же атмосферником 1.5 в сочетании с пятиступенчатой механикой или вариатором. Прежний седан также бывает в виде гибрида с установкой, работающей на этаноле: система этой модификации включает атмосферный двигатель 1.8.

В продажу чисто бензиновый новый Geely Emgrand поступит в ближайшее время. Гибридный Geely Galaxy Starshine 6 сейчас доступен по предзаказу. Предварительная цена гибрида без учета акций – от 85 800 юаней (около 850 000 рублей по актуальному курсу). «Пятый» Emgrand только с ДВС, очевидно, окажется дешевле. Ну а более компактный прежний седан там стоит от 68 900 юаней (787 000 рублей).

Тем временем в России недавно стартовал белорусский аналог бензиновой четырехдверки предыдущей генерации – Belgee S50.