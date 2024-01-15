Geely готовит к премьере обновлённый Zeekr 001: фото без камуфляжа

Большой электрический лифтбек с индексом 001 в обширной гамме китайского холдинга Geely появился в 2021 году. Любопытно, что предвестник пятидверки дебютировал под маркой Lynk & Co (совместный проект Джили и Volvo), но в итоге серийную модель «отдали» другому суббренду – премиальному Zeekr, который создали специально для «зелени». Дорогой электрокар китайцам пришелся по душе. По данным местных профильных медиа, в 2023-м на родине реализовано свыше 76 200 «единичек», тогда как, например, Mercedes-Benz EQE разошелся тиражом 9123 экземпляра. И вот на подходе рестайлинговый лифтбек: снимки модернизированного Zeekr 001 и его основные характеристики внесли в базу минпрома КНР.

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Значительных перемен в дизайне экстерьера не будет. Так, «электричке» достанутся иные бамперы, причем их оформят в стиле «горячего» четырехмоторного Zeekr 001 FR (спорткар в строю с осени прошлого года, ему обновки пока не положены). Еще расширят палитру цветов кузова, вдобавок Zeekr 001 получит диски нового дизайна. Наконец, после рестайлинга для модели будет предусмотрена версия с лидаром. Длина лифтбека вырастет на 7 мм до 4977 мм, колесная база останется прежней (3005 мм).



Обновленный Zeekr 001

В салон ранее заглянули фотошпионы, так вот изнутри лифтбек тоже концептуально не изменится – разве что заменят кнопки на дверях да материалы отделки. Ну и еще лифтбек может получить свежую версию мультимедиа-системы.



Как и прежде, Zeekr 001 предложат с задним или полным приводом, при этом двигатели станут мощнее: отдача базовой одномоторной пятидверки составит 421 л.с., суммарная мощность полноприводного двухмоторного Зикра – 788 л.с. (передний электромотор выдает 367 л.с.). А еще следом за седаном Zeekr 007 рестайлинговый лифтбек получит 800-вольтовую электросистему. О батареях информации пока нет. Самый дешевый дореформенный Zeekr 001 имеет 272-сильный электромотор и аккумулятор емкостью 100 кВт*ч, паспортная дальнобойность такого лифтбека – 741 км по циклу CLTC. Отдача полноприводного прежнего Zeekr 001 – 544 л.с., для этой модификации можно выбрать батарею емкостью 86 или 100 кВт*ч (запас хода – 560 или 656 км).

Дореформенный Zeekr 001 1 / 4 Дореформенный Zeekr 001 2 / 4 Дореформенный Zeekr 001 3 / 4 Дореформенный Zeekr 001 4 / 4

В Китае премьеру обновленной модели проведут позже в этом году. В России бренд Zeekr официально не представлен, однако дилеры уже давно организовали «параллельные» поставки премиальных электрокаров.

