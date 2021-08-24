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Genesis G90 следующего поколения: новые изображения

24.08.2021 124 0 0

Корейская компания продолжает дорожные испытания своего будущего флагмана, и благодаря свежим шпионским фотографиям у нас есть возможность разглядеть новые детали внешности представительского седана.

 

Седан G90 единственного пока поколения стал первой моделью бренда Genesis, он был представлен в декабре 2015 года. Спустя три года, в ноябре 2018-го, состоялась официальная премьера рестайлингового флагмана, который получил совершенно другой дизайн передней и задней части. Теперь же на очереди полностью новый автомобиль, который будет заметно отличаться от своего предшественника. Его передняя часть будет выполнена в актуальном стиле компании, а широкая решётка с узкими «двухэтажными» фарами напомнит концептуальное купе Genesis X , продемонстрированное в марте этого года.

Самое интересное в дизайне нового флагмана Genesis – пропорции. Судя по шпионским фотографиям, представительский седан следующего поколения будет значительно «стройнее» нынешней модели за счёт более низкого и плоского капота, а также нисходящей подоконной линии. Он получит выдвижные дверные ручки подобно новому S-классу, причём G90 не станет первой моделью компании с такими ручками, ведь буквально несколько дней назад презентовали електрокроссовер GV60, где применено такое решение. Ещё одна оригинальная деталь – задние фонари, в Сети есть единственная фотография плохого качества, на которой сквозь камуфляж проглядываются 2 светодиодные полосы во всю ширину багажника. Кроме того, седан изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Что касается технической части, то здесь одним из наиболее заметных изменений может стать отсутствие 5-литрового V8, которым располагает седан нынешнего поколения. Его место в качестве самого мощного двигателя может занять битурбированный 3.5 V6, развивающий порядка 380 лошадиных сил и 530 Нм крутящего момента.

Премьера нового флагмана может состояться до конца этого года.

Нынешний Genesis G90
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Нынешний Genesis G90
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Нынешний Genesis G90
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Сегодня в России нынешний Genesis G90 предлагается с тремя вариантами моторов, базовым из которых является атмосферный 309-сильный 3.8 GDI – от 6 730 000 рублей. Более мощный турбированный 3.3 T-GDI (370 л.с., 510 Нм) обойдётся минимум в 7 395 000 руб. Наконец, можно успеть приобрести седан с вышеупомянутым 8-цилиндровым 5.0 GDI (413 л.с., 505 Нм) за 8 010 000 рублей. Кстати, вариант с увеличенной на 290 мм колёсной базой всего на 200 тысяч дороже. Все версии комплектуются 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Между тем, в этом месяце были объявлены российские цены на новый кроссовер GV70.

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