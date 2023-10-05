GM перезапускает марку Cadillac в Европе, чтобы дать бой большой немецкой тройке

В прошлом десятилетии американская корпорация General Motors радикально сократила свой бизнес в Европе из-за накопленных убытков: продажи массовых легковушек Chevrolet были прекращены, Opel продали Groupe PSA (ныне корпорация Stellantis), в тлеющем режиме сохранились лишь поставки избранных моделей Cadillac и спорткаров Chevrolet. Сейчас Cadillac представлен в отдельных странах Европы всего одной моделью — компактным кроссовером XT4, продажи марки в регионе в январе-августе этого года, по данным JATO Dynamics, составили всего 415 автомобилей.

Cadillac Lyriq

Между тем ещё в 2021 году General Motors создала новое европейское подразделение со штаб-квартирой в Цюрихе (Швейцария), летом прошлого года в деловой прессе появились слухи о скором запуске в Европе новых электромобилей GM, а сегодня агентство Bloomberg сообщило, что Cadillac начал принимать заказы на электрический кроссовер Lyriq в Швейцарии. Поставки заказанных машин из США начнутся в первой половине следующего года (Lyriq, к слову, производят также в Китае).

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Вслед за Швейцарией электромобили Cadillac появится в Швеции, Франции и ещё трёх европейских странах. В Швейцарии Lyriq будет стоить от 82 000 франков — меньше, чем европейские аналоги: Audi Q8 e-tron стоит в Швейцарии от 86 600 франков, BMW iX — от 95 900 франков, Mercedes-Benz EQE SUV — от 98 100 франков. Любопытно, что после перезапуска Cadillac откажется от дилерской системы дистрибуции в пользу прямых продаж, GM сама будет строить и содержать новые шоурумы, львиная доля сделок будет заключаться в интернете — всё как у компании Tesla. К концу текущего десятилетия у Cadillac должна быть в Европе полноценная линейка электромобилей.



Cadillac Lyriq

Ранее в этом году марка Cadillac успешно вернулась в европейский автоспорт: в июне спортпрототип Cadillac V-Series.R титульного класса Hypercar занял третье место в легендарном марафоне 24 часа Ле-Мана.



Для европейских премиальных марок возвращение на рынок Cadillac с его «электричками» — не очень хорошая новость, они и так сейчас испытывают сильное давление со стороны молодых китайских брендов, штурмующих Европу, а тут ещё и американцы подоспели. В перспективе GM может вывести в Европу другие марки и модели — например, GMC Hummer EV и электрические фургоны BrightDrop.

