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  • GMC Sierra Denali EV будет мало похож на недавно обновлённый «обычный» пикап

GMC Sierra Denali EV будет мало похож на недавно обновлённый «обычный» пикап

16.12.2021 87 0 0

Американская марка опубликовала первый видеотизер будущей электрической версии наращивающего популярность грузовика.

 

У GMC Sierra довольно богатая история, которая насчитывает уже не одно десятилетие. Судя по данным сайта Carsalesbase, продажи GMC Sierra в Штатах продолжают расти в течение последних трёх лет. Этот «позитивный настрой» не сбил даже «ковидный» 2020-ый: за прошлый год клиенты купили 253 016 экземпляров, что почти на 9% больше, чем годом ранее. В нынешнем году у модели по-прежнему положительная динамика: за первые три квартала (более свежих данных пока нет) грузовик разошёлся тиражом в 191 186 шт., что на 9,5% больше, чем за январь-сентябрь 2020-го.

О том, что у марки GMC будет собственная «зелёная» линейка, стало известно в прошлом году. Её первенцем стал грузовик Hummer EV: американская марка представила «батарейный» полноразмерный пикап в октябре 2020-го. В апреле текущего года компания показала ещё одну новинку – соплатформенный «розеточный» внедорожник Hummer EV SUV. Оба автомобиля в продажу ещё не поступили.

Сейчас компания занимается разработкой ещё одной «зелёной» новинки, её роль исполнит полностью электрическая версия пикапа GMC Sierra. Информация о том, что у модели может появиться «батарейная» модификация, впервые прозвучала ещё в 2019 году. Летом текущего года зарубежные СМИ рассказали о том, что марка разрабатывает новинку для EV-линейки, правда, тогда не уточнялось, будет ли это новый вариант Sierra. Теперь же в компании подтвердили эту информацию официально и опубликовали первый видеотизер.

На фото: актуальный пикап GMC Sierra Denali Ultimate Crew Cab

Судя по короткому ролику, GMC Sierra Denali EV получит свой собственный дизайн, который будет иметь мало общего с недавно обновлённым «обычным» пикапом Sierra. В тизере видна только передняя часть «электрогрузовика»: здесь внимание привлекает крупная заглушка, расположенная на месте традиционной решётки радиатора, с подсвеченным контуром, а также L-образные светодиодные фары, которые обрамляют её по двум верхним углам.

В центре «гриля» располагается фирменный знак GMC, причём тоже с подсветкой. Ещё в видео заметны элементы оформления нижней части переднего бампера с интегрированными в него вертикальными воздухозаборниками по бокам, а также рельефный капот будущего электрического пикапа.

Технические подробности о будущей новинке GMC в компании пока не рассекретили. Ожидается, что в её основу ляжет та же платформа платформе GM Ultium, на которой базируется GMC Hummer EV. Вероятно, больше сведений о «начинке» появится после презентации «близнеца» – Chevrolet Silverado EV (этот «электропикап» дебютирует в следующем месяце). Предполагается, что максимальный запас хода у «зелёного» грузовика Шеви составит около 645 км.

Электрическую версию GMC Sierra на старте продаж предложат в популярном исполнении Denali. Позже марка предложит версии попроще и подешевле. Известно, что презентация «батарейной» новинки пройдёт в следующем году, более точный срок презентации новинки пока не сообщается.

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