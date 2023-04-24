Гибридные авто ×
  • Great Wall готовит новый роскошный кроссовер Wey на фоне грандиозного обвала продаж марки

Great Wall готовит новый роскошный кроссовер Wey на фоне грандиозного обвала продаж марки

24.04.2023 411 0 2

Большой SUV – это уже четвертая премьера премиального бренда, анонсированная в этом году. Скорее всего, модель будет доступна исключительно в виде гибрида.

Бренд Wey создан концерном Great Wall в 2016 году, он позиционируется как премиальный. Сначала в гамму входили кроссоверы серии VV (две V, а не W), затем их заменили на «кофейную» линейку: до недавнего времени она была представлена паркетниками Mocha (он же Mocca), Latte и Macchiato. К слову, именно под маркой Wey дебютировал рамный внедорожник Tank 300, но позже Тэнк превратили в отдельный суббренд. Ну а китайский «премиум» растерял покупателей. По данным местных СМИ, с января по март текущего года на родине реализовали всего 3400 паркетников: по сравнению с аналогичным периодом 2022-го падение превысило 70%! При этом в общую статистику почему-то не включен кроссовер Wey Macchiato, хотя он до сих пор присутствует на потребительском сайте марки. Как бы то ни было, но прежде премиум-бренд продавал в Китае где-то по 7000 – 10 000 автомобилей ежемесячно. Вернуть былую славу должно помочь обновление модельного ряда.

Так, несколько дней назад в Поднебесной состоялась полноценная презентация трехрядного гибридного кроссовера Wey Lanshan (в переводе означает Blue Mountain – это элитный сорт кофе), тогда же открыли прием заказов (их количество уже превысило 5000). Вдобавок марка анонсировала рестайлинговый паркетник Mocha и первый в своей истории минивэн Alpine. Ну а во второй половине года на домашний рынок должен выйти еще один новый SUV: этот кросс объявлен флагманом, и он пока лишь засвечен на тизере – неизвестно даже имя.

Слева направо: кроссовер Wey Lanshan, минивэн Wey Alpine и будущий флагман марки
1 / 3
Слева направо: кроссовер Wey Lanshan, минивэн Wey Alpine и будущий флагман марки
2 / 3
Слева направо: кроссовер Wey Lanshan, минивэн Wey Alpine и будущий флагман марки
3 / 3

Судя по картинке, от остальных моделей Wey грядущий кроссовер отличится более брутальным обликом, кроме того, он может оказаться самым крупным в линейке. Пока же титул самого большого SUV принадлежит Lanshan (длина – 5156 мм, колесная база – 3050 мм). Также в компании заявили о том, что новинку предложат в шестиместном исполнении (Lanshan сегодня тоже доступен с салоном на шестерых).

Wey Lanshan
1 / 5
Wey Lanshan
2 / 5
Wey Lanshan
3 / 5
Wey Lanshan
4 / 5
Wey Lanshan
5 / 5

Китайские профильные медиа, в свою очередь, считают, что новый флагман будет полноприводным последовательным гибридом с установкой DHT-PHEV от все того же Wey Lanshan: в ее состав входят бензиновый турбомотор 1.5 (работает в основном в режиме генератора) и пара электродвигателей. Суммарная отдача такого Lanshan – 517 л.с. и 933 Нм, кросс укомплектован батареей емкостью 44,5 кВт*ч, только на электротяге топовый гибрид сможет проехать около 180 км (по циклу WLTC). При этом у Wey Lanshan есть и версия попроще – с одним электромотором и батареей на 36,7 кВт*ч, совокупная отдача этого варианта – 330 л.с. и 523 Нм, дальнобойность в электрическом режиме – 153 км.

Рестайлинговый Wey Mocha и минивэн Wey Alpine
1 / 5
Рестайлинговый Wey Mocha и минивэн Wey Alpine
2 / 5
Рестайлинговый Wey Mocha и минивэн Wey Alpine
3 / 5
Рестайлинговый Wey Mocha и минивэн Wey Alpine
4 / 5
Рестайлинговый Wey Mocha и минивэн Wey Alpine
5 / 5

Раз новому SUV уготована роль флагмана, то он, очевидно, будет дороже Wey Lanshan. Последний же стоит от 39 800 долларов.

В России марка Wey сегодня официально не представлена, однако ранее один из ее паркетников ловили в РФ, то есть не исключено, что Great Wall все же выведет бренд на наш рынок.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Wey Great Wall

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как правильно парковаться на уклоне и почему это важно Мы уже не раз говорили о парковке: о том, где можно и нельзя парковаться, что будет, если встать на месте для инвалидов, и как быть, если вам мешает припаркованная на тротуаре машина. Сег... 140 1 0 24.04.2023
Статьи / Новые авто Атмосферник и два дисплея: первое знакомство с BAIC U5 Plus Природа, как известно, не любит пустоты. То же самое можно сказать и о рынке, и как только западные автомобильные компании начали одна за одной уходить из России, автомобилестроители из Подн... 1298 2 3 23.04.2023
Статьи / История Шестнадцать цилиндров для BMW: почему двигатель BMW V16 Goldfisch так и не стал серийным Противостояние двух ведущих немецких автогигантов BMW и Mercedes началось еще в середине семидесятых, когда появилась первая «семёрка» BMW, ставшая конкурентом первому S-классу с индексом W... 1284 0 2 22.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 9818 9 878 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Любителям Volvo, по цене Volvo: тест-драйв обновленной Geely Tugella Впервые с Geely Tugella мы познакомились ровно два года назад, в ноябре 2020. За эти два года флагманский кроссовер нашел свою, пусть и небольшую, аудиторию, заработал определенную репутацию... 8660 3 864 29.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 8175 8 9 07.04.2023
Change privacy settings