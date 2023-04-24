Great Wall готовит новый роскошный кроссовер Wey на фоне грандиозного обвала продаж марки

Большой SUV – это уже четвертая премьера премиального бренда, анонсированная в этом году. Скорее всего, модель будет доступна исключительно в виде гибрида.

Бренд Wey создан концерном Great Wall в 2016 году, он позиционируется как премиальный. Сначала в гамму входили кроссоверы серии VV (две V, а не W), затем их заменили на «кофейную» линейку: до недавнего времени она была представлена паркетниками Mocha (он же Mocca), Latte и Macchiato. К слову, именно под маркой Wey дебютировал рамный внедорожник Tank 300, но позже Тэнк превратили в отдельный суббренд. Ну а китайский «премиум» растерял покупателей. По данным местных СМИ, с января по март текущего года на родине реализовали всего 3400 паркетников: по сравнению с аналогичным периодом 2022-го падение превысило 70%! При этом в общую статистику почему-то не включен кроссовер Wey Macchiato, хотя он до сих пор присутствует на потребительском сайте марки. Как бы то ни было, но прежде премиум-бренд продавал в Китае где-то по 7000 – 10 000 автомобилей ежемесячно. Вернуть былую славу должно помочь обновление модельного ряда.

Так, несколько дней назад в Поднебесной состоялась полноценная презентация трехрядного гибридного кроссовера Wey Lanshan (в переводе означает Blue Mountain – это элитный сорт кофе), тогда же открыли прием заказов (их количество уже превысило 5000). Вдобавок марка анонсировала рестайлинговый паркетник Mocha и первый в своей истории минивэн Alpine. Ну а во второй половине года на домашний рынок должен выйти еще один новый SUV: этот кросс объявлен флагманом, и он пока лишь засвечен на тизере – неизвестно даже имя.

Слева направо: кроссовер Wey Lanshan, минивэн Wey Alpine и будущий флагман марки 1 / 3 Слева направо: кроссовер Wey Lanshan, минивэн Wey Alpine и будущий флагман марки 2 / 3 Слева направо: кроссовер Wey Lanshan, минивэн Wey Alpine и будущий флагман марки 3 / 3

Судя по картинке, от остальных моделей Wey грядущий кроссовер отличится более брутальным обликом, кроме того, он может оказаться самым крупным в линейке. Пока же титул самого большого SUV принадлежит Lanshan (длина – 5156 мм, колесная база – 3050 мм). Также в компании заявили о том, что новинку предложат в шестиместном исполнении (Lanshan сегодня тоже доступен с салоном на шестерых).



Wey Lanshan 1 / 5 Wey Lanshan 2 / 5 Wey Lanshan 3 / 5 Wey Lanshan 4 / 5 Wey Lanshan 5 / 5

Китайские профильные медиа, в свою очередь, считают, что новый флагман будет полноприводным последовательным гибридом с установкой DHT-PHEV от все того же Wey Lanshan: в ее состав входят бензиновый турбомотор 1.5 (работает в основном в режиме генератора) и пара электродвигателей. Суммарная отдача такого Lanshan – 517 л.с. и 933 Нм, кросс укомплектован батареей емкостью 44,5 кВт*ч, только на электротяге топовый гибрид сможет проехать около 180 км (по циклу WLTC). При этом у Wey Lanshan есть и версия попроще – с одним электромотором и батареей на 36,7 кВт*ч, совокупная отдача этого варианта – 330 л.с. и 523 Нм, дальнобойность в электрическом режиме – 153 км.



Рестайлинговый Wey Mocha и минивэн Wey Alpine 1 / 5 Рестайлинговый Wey Mocha и минивэн Wey Alpine 2 / 5 Рестайлинговый Wey Mocha и минивэн Wey Alpine 3 / 5 Рестайлинговый Wey Mocha и минивэн Wey Alpine 4 / 5 Рестайлинговый Wey Mocha и минивэн Wey Alpine 5 / 5

Раз новому SUV уготована роль флагмана, то он, очевидно, будет дороже Wey Lanshan. Последний же стоит от 39 800 долларов.



В России марка Wey сегодня официально не представлена, однако ранее один из ее паркетников ловили в РФ, то есть не исключено, что Great Wall все же выведет бренд на наш рынок.