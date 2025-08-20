Новинки ×
  Hennessey Venom F5 Revolution LF: форсированный до 2059 л.с. V8, МКП и задний привод

Hennessey Venom F5 Revolution LF: форсированный до 2059 л.с. V8, МКП и задний привод

20.08.2025

Американская компания Hennessey продолжает развивать свой среднемоторный суперкар Venom F5: на прошлой неделе в Монтерее (США, штат Калифорния) был представлен штучный экземпляр Revolution LF со съёмным жёстким верхом. Вместе с этой моделью дебютировал пакет обновлений Evolution, ключевые компоненты которого будут доступны в том числе для ранее выпущенных экземпляров Venom F5.

Среднемоторный заднепрводный суперкар Hennessey Venom F5 дебютировал в 2020 году, с тех пор у него появились несколько разновидностей: Roadster со съёмной углепластиковой крышей, облегчённая трековая версия Revolution и F5-M Roadster с механической коробкой передач. До сего момента все версии Venom F5 оснащались 6,6-литровым бензиновым битурбомотором Hennessey V8 Fury (Фурия), выдающим максимальные 1842 л.с. и 1617 Нм. Заявленная максимальная скорость Venom F5 в 534 км/ч ни разу не была подтверждена на практике, что, однако, не мешает Джону Хеннесси успешно продавать новые версии этого суперкара.

В апреле подразделение Hennessey Special Vehicles, отвечающее за разработку суперкаров, анонсировало пакет обновлений Evolution, который будет стандартным для всех будущих версий Venom F5 и предлагаться в виде опции за 285 000 долларов для ранее выпущенных и отгруженных клиентам версий суперкара — таких всего 32 шт. Первым товарным носителем этого пакета стал представленный в Монтерее Venom F5 Revolution LF, изготовленный в единственном экземпляре в рамках новой фирменной программы кастомизации Maverick (в данном случае это слово можно перевести на русский как «индивидуалист») для состоятельного автомобильного коллекционера Луи Флори — отсюда буквы LF в названии.

Уникальность Revolution LF сводится к выбранной заказчиком кофейно-молочной цветовой гамме (тонировку цветом Coco Brown получили в том числе углеродные волокна кузовных панелей) и сочетанию 6-ступенчатой МКП с модернизированным двигателем V8 Fury, являющимся частью пакета Evolution. Более производительные турбокомпрессоры и форсунки, новые поршни и новые головки блока позволили увеличить отдачу до 2059 л.с. при 8000 об/мин и 1959 Нм при 5000 об/мин, но для этого нужно лить в бак биоэтанол Е85. Обновлённый двигатель позволяет суперкару разогнаться с места до 200 миль/ч (322 км/ч) за 10,3 с, но это с 7-ступенчатым «роботом», а Луи Флори на своём трёхпедальном экземпляре будет достигать этой скорости чуть дольше.

На Venom F5 Revolution LF также применены доработанные элементы аэродинамического оперения, а именно новый передний сплиттер, новые боковые канарды, воздуховоды в передних крыльях, перепрофилированное днище и более высокое регулируемое антикрыло на корме. Адаптивная подвеска перенастроена и теперь обеспечивает улучшенную плавность хода в сочетании с более точной и надёжной управляемостью.

Салон Venom F5 с пакетом Evolution стал более изысканным: кнопки, рукоятки и нижняя часть набалдашника рычага МКП получили ювелирную фрезеровку. Центральный тоннель стал более выпуклым, а расположенные над ним дефлекторы системы вентиляции чуть увеличились в размерах. Слот для ключа перед рычагом МКП сохранился, но стал более скульптурным и получил кожаный фиксирующий ремешок. Ради более удобного размещения трёх педалей изменён профиль пола и увеличена ширина проёма для ног. Единственный экземпляр Revolution LF отмечен именной табличкой — она прикручена на центральном тоннеле за рычагом МКП.

Во сколько обошёлся Луи Флори его уникальный Venom F5 Revolution LF, пресс-служба Hennessey не сообщает, но с учётом озвученных цен на прошлые версии суперкара ясно, что в чеке фигурирует сумма, сильно превышающая 3 млн долларов.

