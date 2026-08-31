Honda и Nissan вместе разработают электронику и ПО для своих будущих автомобилей

Японские компании Nissan Motor и Honda Motor заключили соглашение о совместной разработке ключевых электронных комплектующих и программного обеспечения для новых автомобилей. Первые результаты этого сотрудничества мы увидим в 2029 году.

В марте 2024 года Nissan Motor и Honda Motor объявили о начале подготовки возможного стратегического партнёрства. К концу того же года речь уже шла о слиянии Nissan Motor, Honda Motor и Mitsubishi Motors в одну компанию холдингового типа, однако эта эпичная сделка в итоге сорвалась. Тем не менее Honda и Nissan в итоге всё-таки договорились о сотрудничестве в IT-сфере, а Mitsubishi, возможно, присоединится к этому творческому союзу попозже.

В опубликованном 31 августа официальном заявлении говорится, что Honda и Nissan будут вместе разрабатывать стандартизированные блоки управления для различных систем автомобилей, а также техническое ПО и интегрированную операционную систему для будущих моделей типа SDV. Аббревиатура SDV расшифровывается как Software-Defined Vehicle, она объединяет программно настраиваемые автомобили, основной набор потребительских функций которых определяется уже после их покупки через систему подписок, заводских апгрейдов и установки нужных приложений. Общие компоненты и общее ПО появятся на моделях Honda и Nissan начиная с 2029 года.

Honda и Nissan рассматривают возможность расширить партнёрство на область беспилотных автомобилей, перспективы коммерческого использования которых по-прежнему представляются очень туманными из-за отсутствия необходимой нормативно-правовой базы. В ряде стран Европы, в некоторых штатах США и в Японии с кучей оговорок легализован автопилот третьего уровня по классификации SAE, в Китае разрешён максимум второй уровень.

К слову, сотрудничество Honda и Nissan в IT-сфере вряд ли затронет китайский рынок, где обе японские компании уже полагаются на местных поставщиков электроники и ПО, которые разрабатывают свои продукты с очень высокой скоростью. Компании западного типа (с тяжёлой бюрократией и длинным циклом принятия решений), к которым в известной степени можно отнести Honda и Nissan, сегодня не в состоянии работать так же быстро, как китайские, что подтверждают временные рамки новой сделки. Очень долго.

Странно, что в сделке Honda и Nissan никак не обозначен искусственный интеллект, без которого сегодня невозможно представить любое сколь-нибудь серьёзное потребительское ПО. Впрочем, возможно, ИИ «прикрутят» к этой сделке позже и, скорее всего, это будет чужой ИИ, а не собственный.

