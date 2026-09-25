Honda может выпустить новый большой кроссовер, который окажется на ступень выше Pilot

Ожидается, что такая новинка японской марки будет предназначена для американского рынка. А её ближайшим родственником, вероятно, окажется готовящийся SUV от Acura.

Одним из наиболее приоритетных рынков для японской марки являются Штаты, при этом в течение последних трёх лет продажи Honda здесь демонстрируют положительную динамику. Пока что тенденция сохраняется и в 2026 году. Так, за первые восемь месяцев дилеры марки реализовали здесь почти 934 тыс. экземпляров, что на 3,4% больше, чем в январе-августе 2025-го. Отметим, ранее компании пришлось отказаться от нескольких «зелёных» проектов из-за недостаточно высокого спроса на «электрички».

На фото: актуальный кроссовер Honda Pilot

Однако производитель продолжает думать о новинках, которые, судя по всему, получат иную начинку. Одной из них может стать некий большой кроссовер: о том, что Хонда намерена разработать и выпустить соответствующую модель, сообщает Automotive News со ссылкой на неназванный источник, знаковый с планами компании. По предварительным данным, такую новинку запустят в серию в первом квартале 2032 года.

Ожидается, что в роли новинки выступит трёхрядный кроссовер, ему уже присвоили рабочее название – Pilot XXL. По данным агентства, потенциальный SUV окажется примерно на 8 дюймов (или 203 мм) длиннее по сравнению с нынешним паркетником, предназначенным для американского рынка. Если предположение оправдается, то его габаритная длина составит около 5286 мм. Для сравнения, у актуального Jeep Grand Cherokee L показатель равен 5204 мм, а у Toyota Grand Highlander – 5116 мм.

На фото: салон Honda Pilot

Есть вероятность, что ближайшим родственником нового большого кроссовера Honda станет грядущий трёхрядный флагман Acura, который в иерархии бренда окажется на одну ступень выше паркетника MDX. Любопытно, что, по данным источников, во внутренних документах новый SUV называется «Acura XL». Официально марка пока не анонсировала эту новинку.

Не исключено, что родственные большие кроссоверы Honda и Acura разделят в том числе технику. Речь идёт о некой новой гибридной силовой установке от Хонды, подробности о которой появятся позже. Как сообщалось ранее, в её состав может войти двигатель V6. Напомним, в мае 2026-го производитель затронул тему нового семейства гибридных установок, отметив, что их стоимость по сравнению с существующими гибридными системами Honda будет снижена на 30%, а экономичность улучшится на 10%.

Очевидно, что если новому большому кроссоверу Honda, предназначенному для американского рынка, дадут «зелёный свет», его стоимость окажется выше, чем у актуального «младшего брата» – паркетника Pilot. Отметим, цена стартовой версии нынешнего Пилота в США равна 42 395 долларов (эквивалентно примерно 3,58 млн рублей пор текущему курсу), а за топовое исполнение модели просят не менее 55 195 долларов (около 4,66 млн рублей).

Напомним, минувшим летом стало известно о том, что Honda может возродить Accord Crosstour. Такая модель, вероятно, сможет составить конкуренцию Subaru Outback. Ожидается, что производство могут наладить на заводе компании, расположенном в штате Огайо (США).