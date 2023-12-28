Hyundai Creta с альтернативным брутальным рестайлингом: свежие кадры

Обновленный кроссовер Hyundai Creta второго поколения дебютировал еще в 2021-м, сегодня пятидверку с обликом «под Tucson» продают в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а также на некоторых рынках Латинской Америки. А вот в Индии паркетник только готовится к рестайлингу, причем там у модели будет свой дизайн. Замаскированные прототипы стали все чаще ловить на индийских дорогах, и вот свежие кадры: короткие ролики с модернизированной Кретой опубликовали на YouTube-каналах пользователи Daksh Agnihotri и Harsh Kumar.

В Индии у кросса будет более брутальная внешность – в стиле свежих Hyundai Exter и Santa Fe. В частности, в расположенных сверху ходовых огнях появятся крупные «пиксельные» секции, основные блоки фар и задние фонари сделают прямоугольными, последние к тому же будут объединены между собой функциональной полоской. Кстати, на предыдущих шпионских снимках видно, что индийской Крете также достанется более внушительная радиаторная решетка – как у Palisade.



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В салоне изменится передняя панель, модель еще получит новые цифровую приборку и мультимедийную систему. Индийцы также считают, что список оборудования их Креты пополнят камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



Главной технической обновкой, скорее всего, станет бензиновая турбочетверка 1.5 T-GDI (160 л.с.) от местного рестайлингового Kia Seltos. В гамму также войдут прежние атмосферник 1.5 MPI (115 л.с.) и дизель 1.5 CRDi (116 л.с.). В Индии Hyundai Creta бывает только с передним приводом.

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Полноценную премьеру рестайлинговый кроссовер должен справить 16 января 2024 года, для Индии модель производят локально. Между тем впоследствии Крета с брутальным обликом вполне может добраться и до других стран – ранее шпионы застукали леворульный вариант с аналогичным дизайном.

