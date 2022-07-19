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  • Hyundai разрабатывает бюджетную новинку для европейского рынка: модель может заменить i10

Hyundai разрабатывает бюджетную новинку для европейского рынка: модель может заменить i10

19.07.2022 42 0 0

Стартовый ценник автомобиля корейского бренда составит около 20 тыс. евро. Этот компакт будет электрокаром, конкуренцию ему составят «хэтчи» под марками Volkswagen, Skoda и Cupra.

 

Продажи автомобилей бренда Hyundai в Европе растут практически непрерывно с 2014 года. Исключением стал только «ковидный» 2020 год, когда было зафиксировано падение на 23,5%. По данным сайта Carsalesbase, по итогам 2021-го старосветские дилеры реализовали 498 572 автомобиля, что на 19,1% больше. За первую треть текущего года европейцы купили 157 244 автомобиля корейского бренда (на 11,7% больше, чем за январь-апрель предыдущего года).

На фото: Ioniq 6

Hyundai собирается продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания в Европе до 2035 года, хотя большинство конкурентов намерены отказаться от таких машин уже к концу текущего десятилетия или даже раньше. Одновременно корейцы планируют развивать собственную линейку электромобилей: так, весной прошлого года дебютировал кросс-хэтч Ioniq 5, на прошлой неделе – седан Ioniq 6, а в 2024 году к ним присоединится большой трёхрядный кроссовер Ioniq 7.

В марте в Hyundai рассказали о дальнейших планах: к 2030 году компания собирается выпустить 11 электромобилей. Вероятно, одним из них станет «зелёный» ситикар: о том, что подобный проект находится в работе, сообщает Automotive News Europe со ссылкой на руководителя отдела маркетинга регионального представительства Hyundai Motor Андреаса-Кристофа Хофманна.

Предполагается, что такой электрокар начального уровня будет стоить около 20 тыс. евро. Тот же ориентировочный ценник ранее обозначили для электрических «компактов» марок Volkswagen, Skoda и Cupra, которые появятся в Европе в 2025 году. Ранее Kolesa.ru публиковал эскизы всех трёх будущих новинок.

На фото: Hyundai i10 N Line

О сроках появления «электрички» Hyundai начального уровня представитель производителя пока ничего не сказал. Он отметил, что разработка компактного автомобиля с электрической силовой установкой – это непростая задача для инженеров. Кроме того, от продажи сравнительно доступных по цене небольших электрокаров сложнее получить прибыль, так что в приоритете у компании пока что выпуск новинок линейки Ioniq.

Не исключено, что новый «зелёный» ситикар придёт на смену Hyundai i10. Напомним, хэтч сменил генерацию в 2019 году. В Европе он предлагается с несколькими бензиновыми «атмосферниками»: 1,0-литровым MPI с отдачей в 67 л.с. (96 Нм), 84-сильным MPI объёмом 1,2 литра (118 Нм), а вариант N Line получил 1,0-литровую «турботройку» T-GDI мощностью 100 л.с. (172 Нм). В прошлом году его продажи в Европе составили 56 074 экземпляра (+11,6%), а за первую треть 2022-го клиенты купили 16 186 машин (-5,6%). Отметим, на одном из крупнейших рынков, в Германии, стартовая цена i10 равна 11 415 евро, а за топовое исполнение N Line просят не менее 20 865 евро.

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