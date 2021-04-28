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  • Из фантазии в реальность: Hennessey сделала из пикапа Ram 1500 TRX внедорожник

Из фантазии в реальность: Hennessey сделала из пикапа Ram 1500 TRX внедорожник

28.04.2021 257 0 0

Ещё в 2018 году наш художник Никита Чуйко фантазировал на тему того, как может выглядеть внедорожник на базе пикапа Ram 1500, и сделал рендеры гипотетической новинки, а теперь американское тюнинг-ателье Hennessey Performance анонсировало такую реальную машину на базе экстремальной версии пикапа TRX. Внедорожник получил название Hennessey Mammoth 1000 SUV и будет выпущен тиражом 20 экземпляров.

 

Hennessey уже десять лет превращает во внедорожники пикапы Ford F-150 Raptor (с сопутствующим тюнингом, разумеется), к тому же в гамме самой компании Ford есть полноразмерный рамный внедорожник Expedition — прямой родственник пикапа Ford F-150.

Первый внедорожник Hennessey на базе пикапа Ford F-150 Raptor
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Первый внедорожник Hennessey на базе пикапа Ford F-150 Raptor
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Серийных внедорожников на базе Ram 1500 до недавнего времени не было: в марте дебютировал флагманский SUV Jeep Wagoneer на шасси этого пикапа, а специалисты Hennessey решили работать непосредственно с первоисточником, точнее с его экстремальной версией 1500 TRX, дебютировавшей в августе прошлого года. Hennessey уже представила на базе этой модели, предназначенной для быстрой езды по бездорожью, шестиколёсный пикап Mammoth 6X6 мощностью 1217 л.с. и более лёгкий 1026-сильный четырёхколёсный пикап Mammoth 1000. Теперь четырёхколёсный пикап превратился во внедорожник Mammoth 1000 SUV.

Hennessey Mammoth 1000

По части техники Mammoth 1000 SUV унифицирован с одноимённым пикапом. 6,2-литровый бензиновый V8 HEMI форсирован со стоковых 712 л.с. и 881 Нм до 1026 л.с. и 1314 Нм, ради чего установлены новый 2,65-литровый компрессор, высокопроизводительные топливные форсунки, усиленные шкивы, модернизированные системами впуска и выпуска с пониженным сопротивлением, улучшенная система вентиляции картерных газов и новая программа управления. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Mammoth 1000 SUV разгоняется за 3,2 с, четверть мили проходит за 11,4 с.

По сравнению со стоковым пикапом Ram 1500 TRX дорожный просвет Mammoth 1000 SUV увеличен на 2,5 дюйма (63,5 мм), установлены новые 10-спицевые 20-дюймовые колёса Hennessey, обутые в 35-дюймовые «зубастые» шины. Передний бампер стальной, с интегрированным кенгурятником и светодиодным прожектором по центру. Пороги снабжены выдвижным подножкам с электроприводом.

Hennessey Mammoth 1000 SUV

Кабина и кузов полностью объединены, швов между ними нет, спроектированы новые С-стойки и багажная дверь (увы, изображений кормы пока нет). Салон — трёхрядный, семиместный. Во втором ряду установлены два раздельных капитанских кресла, между которыми можно пройти на трёхместную галёрку. За третьим рядом имеется довольно вместительный багажник.

Hennessey собирается выпустить 20 экземпляров Mammoth 1000 SUV стоимостью 375 000 долларов каждый. Для сравнения скажем, что пикап Mammoth 1000 стоит «всего» 135 350 долларов, но шестиколёсный Mammoth 6X6 дороже — 500 000 долларов.

Между тем в Италии фирма Aznom делает на базе пикапа Ram 1500 ещё более интересную конверсию, а именно роскошный внедорожный седан Palladium.

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