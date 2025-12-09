Законы ×

Изменения в ОСАГО: тарифный коридор снова стал шире

09.12.2025 68 0 0
Изменения в ОСАГО: тарифный коридор снова стал шире

Для некоторых водителей стоимость обязательного страхового полиса, вероятно, вырастет. Особенно это ощутят водители, проживающие в 28 регионах, которым увеличили территориальный коэффициент.

Согласно нынешним нормам, полис ОСАГО по-прежнему остаётся обязательным документом для автовладельцев в России. Сегодня в силу вступило указание Центробанка РФ, которое расширило тарифный коридор «автогражданки» в обе стороны. Для владельцев легковых транспортных средств верхняя и нижняя границы базового тарифа сместились на 15%, для мотоциклистов – на 40%.

Напомним, стоимость полиса ОСАГО рассчитывается исходя из базовой ставки, которая умножается на различные коэффициенты. Они определяются возрастом и стажем водителя, регионом регистрации ТС, уровнем аварийного / безаварийного вождения, мощностью двигателя машины и т.д. При этом базовая ставка не является единой для всех: страховые компании могут выбирать значение из «коридора» по своему усмотрению.

Фото: etaphop, Depositphotos.com

Теперь для физлиц и владеющих легковыми автомобилями ИП нижняя планка базовой ставки для расчёта полиса ОСАГО составляет 1399 рублей, а верхняя граница зафиксирована на уровне 8665 рублей. Для мототранспорта (сюда входит транспорт категорий A, М, A1 и B1) тарифный коридор варьируется в диапазоне от 155 до 4260 рублей.

Известно, что указание ЦБ не только расширило тарифный коридор, но ещё и актуализировало значения территориального коэффициента: для 20 территорий показатель стал ниже, для 28 – выше. При этом для некоторых субъектов Новосибирской области и Ингушетии коэффициент вырос сразу вдвое. Регулятор объяснил это тем, что в них в течение последних пяти лет наблюдается «высокий уровень рисков недобросовестных действий в ОСАГО».

Фото: Kolesa.ru

В Российском союзе автостраховщиков подсчитали, что без обязательной страховки по российским дорогам ездит около 10-12% водителей. При этом размер штрафа за езду без ОСАГО по-прежнему составляет 800 рублей (с учётом скидки за быструю оплату – 600 рублей). За повторное аналогичное нарушение сумма взыскания с начала 2025 года была увеличена и теперь составляет от 3000 до 5000 рублей.

Стоит отметить, что вопрос с дорожными камерами до сих пор не решён: уже несколько лет автостраховщики и законодатели хотят выявлять тех, кто ездит без полисов «автогражданки» с помощью комплексов фиксации нарушений. Однако дело с мертвой точки по-прежнему не двигается. Ранее предполагалось, что такие «письма счастья» рассылались бы владельцам раз в сутки (а не при проезде под каждой камерой).

документы Россия авто и общество законы
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок «Китайцы» после гарантии: особенности подбора компонентов после ухода от дилера Не нужно досконально разбираться в устройстве автомобиля, чтобы заметить: на российских дорогах давно доминируют машины из Китая. Альтернатив при покупке нового автомобиля с гарантией и у оф... 991 0 0 09.12.2025
Статьи / Мнение без фильтров Вот и сбывается всё, что пророчится: ДВС вернутся, но это не радует Владимир Семёнович Высоцкий в ныне забытом фильме «Бегство мистера Мак-Кинли» как-то пел: «Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса - счастливый путь!». Вот эти его строки... 2644 6 2 08.12.2025
Статьи / Заводы Калужский завод «АГР Холдинга»: перья эму, эффект памяти и восемь футбольных полей Еще один из автозаводов, покинутых прежними владельцами и возрожденный новыми хозяевами, приступил к работе. Причем приступил довольно энергично: с момента своего перезапуска в конце лета на... 1153 11 2 07.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74184 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45001 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16725 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
17 Skoda Octavia A7 с пробегом: больше не страшные DSG и прекрасные мотор...
11 Калужский завод «АГР Холдинга»: перья эму, эффект памяти и восемь футб...
6 Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester
Новые комментарии
Change privacy settings