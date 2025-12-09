Изменения в ОСАГО: тарифный коридор снова стал шире

Согласно нынешним нормам, полис ОСАГО по-прежнему остаётся обязательным документом для автовладельцев в России. Сегодня в силу вступило указание Центробанка РФ, которое расширило тарифный коридор «автогражданки» в обе стороны. Для владельцев легковых транспортных средств верхняя и нижняя границы базового тарифа сместились на 15%, для мотоциклистов – на 40%.

Напомним, стоимость полиса ОСАГО рассчитывается исходя из базовой ставки, которая умножается на различные коэффициенты. Они определяются возрастом и стажем водителя, регионом регистрации ТС, уровнем аварийного / безаварийного вождения, мощностью двигателя машины и т.д. При этом базовая ставка не является единой для всех: страховые компании могут выбирать значение из «коридора» по своему усмотрению.

Фото: etaphop, Depositphotos.com

Теперь для физлиц и владеющих легковыми автомобилями ИП нижняя планка базовой ставки для расчёта полиса ОСАГО составляет 1399 рублей, а верхняя граница зафиксирована на уровне 8665 рублей. Для мототранспорта (сюда входит транспорт категорий A, М, A1 и B1) тарифный коридор варьируется в диапазоне от 155 до 4260 рублей.

Известно, что указание ЦБ не только расширило тарифный коридор, но ещё и актуализировало значения территориального коэффициента: для 20 территорий показатель стал ниже, для 28 – выше. При этом для некоторых субъектов Новосибирской области и Ингушетии коэффициент вырос сразу вдвое. Регулятор объяснил это тем, что в них в течение последних пяти лет наблюдается «высокий уровень рисков недобросовестных действий в ОСАГО».

Фото: Kolesa.ru

В Российском союзе автостраховщиков подсчитали, что без обязательной страховки по российским дорогам ездит около 10-12% водителей. При этом размер штрафа за езду без ОСАГО по-прежнему составляет 800 рублей (с учётом скидки за быструю оплату – 600 рублей). За повторное аналогичное нарушение сумма взыскания с начала 2025 года была увеличена и теперь составляет от 3000 до 5000 рублей.

Стоит отметить, что вопрос с дорожными камерами до сих пор не решён: уже несколько лет автостраховщики и законодатели хотят выявлять тех, кто ездит без полисов «автогражданки» с помощью комплексов фиксации нарушений. Однако дело с мертвой точки по-прежнему не двигается. Ранее предполагалось, что такие «письма счастья» рассылались бы владельцам раз в сутки (а не при проезде под каждой камерой).