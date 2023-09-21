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  • JAC делится моделями не только с Москвичом: представлен европейский кроссовер Evo7

JAC делится моделями не только с Москвичом: представлен европейский кроссовер Evo7

21.09.2023 133 0 0

Трехрядный паркетник уже доступен в Старом Свете. На данный момент модель предложена с бензиновой турбочетверкой 1.5, позже подтянется газовая версия.

Бренд Evo был создан в Италии в 2020 году, он принадлежит местной же фирме DR Automobiles, которая занимается переделкой и продажей в Европе китайских машин. Основная марка компании – DR, сегодня в ее гамму входят в основном современные перелицованные Chery. Evo же изначально задумывался для машин попроще, его линейка состоит из моделей на базе JAC и BAIC. Так вот теперь у бюджетного суббренда появился свой флагман – трехрядный кроссовер Evo7.

Evo7

«Семерка» сделана из дореформенного JAC Sehol X8, причем от донора новинка Evo отличается лишь эмблемами и шильдиками, хотя остальные «итальянцы» получили иную внешность. То есть марка решила пойти по пути нашего Москвича, который тоже пока ограничился только внедрением своей эмблемы на Джаки (паркетник Москвич 3 – это JAC JS4, грядущий лифтбек Москвич 6 – JAC J7/Sehol Yao).

Evo7

По своим габаритам Evo7 сопоставим с нынешним растянутым кроссовером Volkswagen Tiguan Allspace. Длина модели Evo равна 4795 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1758 мм, колесная база – 2810 мм. Новинка доступна с шести- или семиместным салоном. Объем багажника – 230 литров, со сложенным третьим рядом кресел этот показатель вырастет до 1050 литров, а если сложить еще и второй, то объем составит 1900 литров.

Evo7
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Evo7
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Evo7
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Evo7
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В списке стандартного оборудования паркетника значатся: 10-дюймовая виртуальная приборка, мультимедийная система с «парящим» планшетом диагональю 12,3 дюйма, электрорегулировки и подогрев передних сидений, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, трехзонный климат-контроль. Модель также имеет шесть подушек безопасности.

Evo7
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Evo7
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Evo7 оснащен бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 174 л.с. (288 Нм), которая сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Позже марка обещает вывести на рынок версию с двигателем, приспособленным для работы на сжиженном газе. Привод в любом случае исключительно передний.

Evo7

Кроссовер уже доступен в Италии, цена Evo7 начинается с отметки в 29 990 евро. Для сравнения, VW Tiguan Allspace там стоит от 45 900 евро, а, например, семиместный Skoda Kodiaq обойдется итальянцам минимум в 42 050 евро.

Впоследствии паркетник Evo7 доберется и до других стран, где присутствует марка, но список короткий: помимо Италии, это еще Испания, Франция и Болгария.

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