Теперь официально: китайский X8 показали на фото. Мощнее родственного X7

Компания JAC скоро представит еще один новый кроссовер. Модель займет позицию флагмана в недавно созданной линейке Jiayue. Для SUV заявлены три варианта компоновки салона. Мотор достался от младшего паркетника, но его отдачу увеличили.

Линейка Jiayue (нечто вроде «цзя-юэ») была создана JAC в прошлом году, ее компания относит к «эпохе 3.0» — такое обозначение китайцы придумали для своих новых продуктов. Сегодня под этим суббрендом выпускают оригинальный лифтбек A5, паркетники X7 и X4 (переделанные JAC Refine S7 и Refine S4 соответственно), причем последний стартовал в Китае всего неделю назад. И вот к дебюту готова флагманская модель Jiayue: это снова SUV, снова с бээмвэшным индексом – X8 (правда, немцы еще только готовят к премьере свой «икс-восьмой»). Недавно флагман засветился на снимках неважного качества от китайского минпрома, а теперь сама JAC распространила полноценные фирменные фотографии.

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Скорее всего, за основу для Jiayue X8 взяли X7, но дизайн у старшего кроссовера все же свой: расположенные сверху ДХО сделали шире, заменили бамперы, радиаторную решетку, капот и багажную дверь. Задние фонари тоже другие, хотя, как и у X7, они соединены между собой светящейся полоской. Благодаря «сливу» минпрома КНР, мы знаем, что длина Jiayue X8 равна 4795 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1758 мм, колесная база – 2810 мм. Паркетник X7 короче на 19 мм, а расстояние между осями у этого SUV составляет 2750 мм. Любопытно, что по ширине и высоте младший кросс обогнал X8 – у Jiayue X7 эти показатели равны 1900 и 1760 мм соответственно.



Интерьер «икс-восьмого» производитель еще не показал, но известно, что X8 предложат в шести- и семиместном исполнении. Кстати, местные профильные СМИ еще пишут, что пятиместная версия тоже будет. Между тем салон Jiayue X7 рассчитан лишь на пятерых седоков. Для X8 также заявлены панорамная крыша и камеры кругового обзора (у младшего SUV это добро тоже имеется).

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Двигатель перешел с «икс-седьмого» — это бензиновая «турбочетверка» HFC4GC1.6E 1.5, однако для трехрядного кроссовера ее отдачу увеличили со 174 до 184 л.с. Jiayue X7 доступен с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатой же роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – они же наверняка достались и грядущему флагману. У Jiayue X7 только передний привод, у X8 версии 4WD тоже, скорее всего, нет.



Презентация нового паркетника JAC пройдет в ближайшее время, цены пока не объявлены. Jiayue X7 сегодня стоит от 89 800 до 119 800 юаней, что эквивалентно примерно 896 000 – 1 195 000 рублей по актуальному курсу.

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В России автомобили серии Jiayue продавать пока не планируют, зато до нас, как ожидается, доберутся «исходные» версии X7 и X4, то есть кроссоверы JAC Refine S7 и Refine S4.



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