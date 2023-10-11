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  • Jaguar F-Type ZP Edition стал последним бензиновым спорткаром британской марки

Jaguar F-Type ZP Edition стал последним бензиновым спорткаром британской марки

11.10.2023 127 0 0

Jaguar прощается с бензиновой эрой, чтобы к 2025 году полностью переродиться в электромобильный лакшери-бренд: представлена прощальная версия ZP Edition спорткара F-Type, её выпустят тиражом 150 экземпляров.

С моделью F-Type марка Jaguar начала прощаться ровно год назад, когда представила юбилейную спецверсию F-Type 75, посвящённую первой спортивной модели Jaguar — XK120. Сегодня выяснилось, что спецверсия F-Type 75 — не последняя в истории модели, выпуск F-Type продолжится в 2024 году, а вот представленная сегодня версия ZP Edition действительно финальная, она адресована коллекционерам и будет выпущена в кузовах купе и родстер общим тиражом 150 шт.

Название ZP Edition отсылает к гоночным спорткарам E-Type Project ZP из 60-х годов прошлого века, с оглядкой на них выбрана и цветовая гамма: F-Type ZP Edition будет доступен в тёмно-синем цвете Oulton Blue Gloss с красно-чёрным салоном либо в светло-сером цвете Crystal Grey Gloss с чёрно-синим салоном. На боковины машин спецсерии вручную нанесены белые круги для порядковых номеров, к другим особенностям относятся фарфорово-белая окантовка радиаторной решётки, окрашенные в чёрный глянец зеркала и тормозные суппорты, плашки ZP на 20-дюймовых кованных колёсных дисках и на передних крыльях.

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В салоне помимо уникальной цветовой гаммы отделки есть памятные надписи ZP Edition на порогах и передней панели, а также табличка «One of 150», указывающая на ограниченный тираж модели.

Jaguar F-Type ZP Edition будет предложен только с топовым силовым агрегатом — 5,0-литровым компрессорным V8 (575 л.с., 700 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», вся мощность передаётся на задние колёса, разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, максимальная скорость — 300 км/ч.

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Цена версии ZP Edition пока не объявлена, но ясно, что эта версия будет дорогой в гамме: с учётом стоимости прежних спецверсий цена вряд ли будет ниже 150 000 фунтов стерлингов.

Между тем первая электрическая лакшери-модель Jaguar, премьера которой ожидается в 2024 году, а выход на рынок — в 2025-м, будет стоить от 100 000 фунтов стерлингов. Первой моделью будет некий 4-дверный GT (вероятно, что-то среднее между купе и кроссовером), вслед за ним перерождённый Jaguar выпустит большой роскошный седан и большой роскошный кроссовер, даты их премьер пока неизвестны.

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Ныне выпускаемый электрический кроссовер Jaguar I-Pace к 2025 году отправится в отставку вместе со всеми действующими «углеводородными» моделями, у всех, вероятно, тоже будут прощальные версии. Более подробно о причинах и плане перезапуска Jaguar можно узнать из нашей отдельной заметки.

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