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  • Jaguar прощается с V8: анонсированы последние экземпляры спецверсии кроссовера F-Pace

Jaguar прощается с V8: анонсированы последние экземпляры спецверсии кроссовера F-Pace

10.06.2025 53 0 0

Британский автопроизводитель пообещал тираж, насчитывающий 60 финальных экземпляров модели с этим ДВС, австралийскому рынку.

Британская марка Jaguar находится в процессе «перезагрузки»: ранее руководство бренда решило перевести его из премиума в лакшери-сегмент. В компании решили, что все новые модели Jaguar будут исключительно полностью электрическими, а в их основу ляжет собственная модульная платформа JEA (Jaguar Electrified Architecture), разработанная с нуля. Тем не менее, сейчас компания продолжает завершать проекты из своей «дореформенной эры».

На фото: прощальная спецверсия Jaguar F-Pace SVR 575 (для австралийского рынка)

Напомним, марка Jaguar вывела на рынок свой компактный кроссовер F-Pace в 2016 году, обновление он пережил в 2022-м. Когда-то эта модель была бестселлером бренда, но в прошлом году стало известно о том, что компания отправляет её в отставку. Тогда же, в мае 2024-го, были анонсированы две прощальные версии – 90th Anniversary и SVR 575.

Теперь стало известно о том, что компания намерена выпустить финальные экземпляры Jaguar F-Pace: последние сошедшие с конвейера завода в Солихалле (Великобритания) кроссоверы с мотором V8 будут направлены только в одну страну – в Австралию. Тираж машин всё в той же прощальной версии F-Pace SVR 575 будет насчитывать 60 единиц.

Когда с конвейера сойдёт последний кроссовер Jaguar F-Pace SVR 575, марка официально попрощается с указанным ДВС. Напомним, спецверсия оснащается форсированным 5,0-литровым турбомотором V8, отдача которого составляет 575 л.с. (на 25 л.с. больше, чем было у обычного аналогичного исполнения модели), а максимальный крутящий момент равен 700 Нм. На разгон с места до «сотни» у такого SUV уходит 4,0 секунды, а его максимальная скорость равна 286 км/ч.

Для спецверсии Jaguar F-Pace SVR 575 доступны четыре варианта окраса кузова: жёлтый Sorrento Yellow Gloss и белый Icy White Gloss (по 5 экземпляров каждого цвета), зелёный British Racing Green Gloss (20 экземпляров), и чёрный Ligurian Black Satin (30 экземпляров). Также модель получила затемнённые декоративные элементы, 22-дюймовые легкосплавные колёсные диски и шильдики с надписью Ultimate Edition на крыльях.

В салоне спецверсии британского кроссовера предусмотрены сдвижная панорамная крыша, некоторые элементы отделки выполнены из углеволокна, а передние кресла имеют обивку из чёрной полуанилиновой кожи, снабжены подогревом, функцией вентиляции и электрорегулировками в 14 положениях.

Известно, что цена прощального исполнения Jaguar F-Pace SVR 575 стартует с отметки 197 033 австралийских доллара, что эквивалентно примерно 10,1 млн рублей по текущему курсу. Отметим, пока что марка продолжает предлагать здесь также исполнение F-Pace 90th Anniversary с менее мощным бензиновым мотором (P250) и с PHEV-установкой (P400e).

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