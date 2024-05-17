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Jaguar решил попрощаться с кроссовером F-Pace с помощью двух спецверсий

17.05.2024 33 0 0

Исполнения 90th Anniversary Edition и SVR 575 Edition станут последними F-Pace с двигателями внутреннего сгорания. Со следующего года британский бренд переходит на электротягу.

Компактный кроссовер Jaguar F-Pace появился на рынке в 2016 году, а обновление он пережил в 2022-ом. Производство модели налажено на заводе компании в Солихалле (Великобритания). Согласно статистике JATO Dynamics, по итогам прошлого года продажи паркетника составили 10 301 шт., что на 10% больше, чем в 2022-м. Кстати, он является самой востребованной моделью британской марки. Несмотря на это, производитель намерен в скором времени отправить его в отставку.

На фото: Jaguar F-Pace 90th Anniversary Edition
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На фото: Jaguar F-Pace 90th Anniversary Edition
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На фото: Jaguar F-Pace 90th Anniversary Edition
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В компании напомнили, что в 2025 году Jaguar станет полностью электрическим брендом. Поэтому нынешний кроссовер F-Pace с ДВС уйдёт в прошлое, а ему на смену придёт модель с чисто электрической «начинкой». Чтобы эффектно попрощаться с актуальным паркетником, производитель подготовил пару прощальных спецверсий – 90th Anniversary Edition и SVR 575 Edition.

Исполнение Jaguar F-Pace 90th Anniversary Edition посвящено, как отметили в компании, «девяти десятилетиям инноваций и производства двигателей внутреннего сгорания». В основу легла версия R-Dynamic, от неё кроссовер получил детали экстерьера. Ещё такому F-Pace доступен широкий выбор опций, в том числе легкосплавные колёсные диски с алмазной обработкой, панорамная крыша и другие.

На фото: салон Jaguar F-Pace 90th Anniversary Edition

Ещё у F-Pace 90th Anniversary Edition дорогой интерьер со спортивными креслами с отделкой с контрастной прострочкой, алюминиевыми деталями, а также чёрной обивкой потолка. Сообщается, что покупатели спецверсии смогут выбирать из исполнений S, SE и HSE.

На фото: Jaguar F-Pace SVR 575 Edition
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На фото: Jaguar F-Pace SVR 575 Edition
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На фото: Jaguar F-Pace SVR 575 Edition
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Такой кроссовер предложат с различными двигателями, которые пока что присутствуют в линейке. Речь идёт как о четырёх- и шестицилиндровых дизелях, так и о подключаемом гибриде, у которого запас хода на одной зарядке при движении только на электротяге составляет 64 км (при расчёте по циклу WLTP). У этой модификации есть возможность быстрой зарядки постоянным током, за счёт которого аккумулятор пополняется с 0 до 80% за 30 минут.

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Вторая спецверсия – Jaguar F-Pace SVR 575 Edition – получила чёрные декоративные вставки, а также оригинальные 22-дюймовые двухцветные кованые колёсные диски. Также у кроссовера в салоне есть алюминиевые детали и спортивные сиденья с подогревом и вентиляцией, отделанные кожей и замшей.

На фото: салон Jaguar F-Pace SVR 575 Edition

Этот топовый паркетник оснастили модернизированным 5,0-литровым турбомотором V8, отдача которого составляет 575 л.с. (на 25 л.с. больше, чем у обычного аналогичного исполнения F-Pace), а максимальный крутящий момент равен 700 Нм. На разгон с места до «сотни» у такого SUV уходит 4,0 секунды (такой же показатель у «просто» SVR).

Ранее мы сообщали о том, что Jaguar грядущим летом отправит в отставку сразу три модели – XE, XF и F-Type. В компании заявили, что их производство на заводе Castle Bromwich в пригороде Бирмингема будет завершено уже в следующем месяце.

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