Jeep анонсировал новый Cherokee Trailhawk: первый тизер

Вариант с возрождённым названием появится у кроссовера 2027 модельного года. Подробности о технике, а также цены станут известны позже.

Американская марка Jeep выпускает Cherokee с 1974 года, пятое поколение было отправлено в отставку в 2023-м, а модель актуальной шестой генерации дебютировала в августе 2025 года. В продаже в Штатах кроссовер появился в начале 2026 года, за первый квартал американские дилеры реализовали 2489 экземпляров. Теперь в компании анонсировали новую модификацию со знакомым названием – Cherokee Trailhawk.

На фото: Jeep Cherokee шестого поколения

Пока что в компании не рассказали подробности о грядущем SUV, отметили лишь, что Jeep Cherokee Trailhawk «повысит внедорожные возможности» модели. Американский производитель сопроводил анонс единственным тизером, на котором запечатлена лишь часть «лица» будущей новой модификации «шестого» кроссовера.

Судя по изображению, у Jeep Cherokee Trailhawk планка между фирменной радиаторной решёткой и накладкой над центральным воздухозаборником, будет выполнена из чёрного пластика, а не окрашена в цвет кузова, как у имеющихся версий. Ещё кроссоверу, очевидно, изменят оформление нижней части переднего бампера, в который будут интегрированы красные буксировочные проушины.

Тизер Jeep Cherokee Trailhawk

Не исключено, что вариант с приставкой Trailhawk получит 18-дюймовые колёсные диски, обутые в шины Falken Wildpeak A/T размером 31,5 дюйма (такой комплект был у соответствующего концепта, показанного в рамках пасхального Jeep Safari). Ещё стоит ожидать изменённого оформления заднего бампера и буксировочных проушин, интегрированных в него, а также увеличенного дорожного просвета.

На фото: салон Jeep Cherokee

Информации о технике Jeep Cherokee Trailhawk пока нет, но не исключено, что она будет стандартной. В этом случае модель получит гибридную установку, в основе которой лежит бензиновая турбочетвёрка объёмом 1,6 литра, работающая в тандеме с парой электромоторов, вариатором и скромной литий-ионной батареей ёмкостью 1,08 кВт*ч. Совокупная мощность системы составляет 213 л.с., а максимальный крутящий момент – 312 Нм. Этот кроссовер имеет систему полного привода с функцией отключения задней оси.

Информации о стоимости анонсированного Cherokee Trailhawk пока нет. Стартовая цена «обычного» Jeep Cherokee на американском рынке на сегодняшний день равна 35 000 долларов (эквивалентно примерно 2,6 млн рублей по текущему курсу), а за топ-версию здесь просят не менее 43 000 долларов (около 3,2 млн рублей).

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что Jeep Grand Cherokee вновь обрёл внедорожные версии Trailhawk и Overland. Причём обе модификации предлагаются только с новым 2,0-литровым бензиновым турбомотором Hurricane 4 Turbo, максимальная отдача которого составляет 329 л.с., а в пару ему предлагается восьмиступенчатый гидромеханический автомат.