На этой неделе в Сети появились свежие шпионские фотографии нового американского внедорожника, благодаря которым стало ясно, что модель весьма существенно изменится внешне. Мы в редакции «Колёса.ру» представили, как будет выглядеть автомобиль.

Нынешний Grand Cherokee с заводским индексом WK2 можно назвать старожилом рынка, ведь представлен он был аж в апреле 2009 года на Международном автосалоне в Нью-Йорке. В 2013-м дебютировал рестайлинговый вариант, а спустя три года модель получила ещё одно обновление. Теперь же компания испытывает совершенно новую модель, и последние шпионские фотографии приоткрыли некоторые подробности относительно её внешности. Судя по всему, передняя часть будет решена в стиле недавнего концепта Grand Wagoneer.

Одна из главных особенностей нового Grand Cherokee – совершенно другие пропорции. Внедорожник выглядит заметно более крупным, в том числе за счёт увеличенного заднего свеса, который необходим для размещения третьего ряда сидений. Можно разглядеть узкую подштамповку вдоль дверных ручек, протянувшуюся от фар до фонарей. Крыша наверняка получит опцию исполнения в чёрном цвете, именно такой вариант изображён на наших рендерах. Над боковыми окнами пройдёт хромированный молдинг, который будет обрамлять снизу заднее стекло – такое же решение применено на компактном кроссовере Jeep Compass. Внедорожник получит более узкие горизонтальные фонари, которые могут быть объединены светодиодной полосой, как на нашем рендере.

Ожидается, что новый Grand Cherokee будет построен на платформе Giorgio от компании Alfa Romeo, её также использует кроссовер Stelvio. Базовым двигателем может стать 2-литровая «турбочетвёрка», компанию ему составят более привычные моторы V6 (в том числе дизель) и V8. Также ожидается кардинальное обновление интерьера, который получит большие экраны мультимедии и панели приборов.

Премьера нового Grand Cherokee может состояться в первой половине следующего года.

Нынешний Jeep Grand Cherokee (WK2) 1 / 3 Нынешний Jeep Grand Cherokee (WK2) 2 / 3 Нынешний Jeep Grand Cherokee (WK2) 3 / 3

Сегодня в России внедорожник нынешнего поколения можно приобрести за 3 494 000 рублей (3.0 АТ, 238 л.с.). Более мощная 286-сильная версия 3.6 обойдётся минимум в 4 705 000 рублей, есть также 8-цилиндровый вариант 5.7 (347 л.с.), который всего на 150 тысяч дороже. Особняком стоит модификация SRT, 468-сильная версия 6.4 оценивается в 6 миллионов ровно, а 710-сильный кроссовер с компрессорным мотором 6.2 и приставкой Trackhawk – в 9 975 000 руб.

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