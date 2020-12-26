Новинки ×

Jeep Grand Cherokee следующего поколения: новые изображения

26.12.2020 166 0 0

На этой неделе в Сети появились свежие шпионские фотографии нового американского внедорожника, благодаря которым стало ясно, что модель весьма существенно изменится внешне. Мы в редакции «Колёса.ру» представили, как будет выглядеть автомобиль.

 

Нынешний Grand Cherokee с заводским индексом WK2 можно назвать старожилом рынка, ведь представлен он был аж в апреле 2009 года на Международном автосалоне в Нью-Йорке. В 2013-м дебютировал рестайлинговый вариант, а спустя три года модель получила ещё одно обновление. Теперь же компания испытывает совершенно новую модель, и последние шпионские фотографии приоткрыли некоторые подробности относительно её внешности. Судя по всему, передняя часть будет решена в стиле недавнего концепта Grand Wagoneer.

Одна из главных особенностей нового Grand Cherokee – совершенно другие пропорции. Внедорожник выглядит заметно более крупным, в том числе за счёт увеличенного заднего свеса, который необходим для размещения третьего ряда сидений. Можно разглядеть узкую подштамповку вдоль дверных ручек, протянувшуюся от фар до фонарей. Крыша наверняка получит опцию исполнения в чёрном цвете, именно такой вариант изображён на наших рендерах. Над боковыми окнами пройдёт хромированный молдинг, который будет обрамлять снизу заднее стекло – такое же решение применено на компактном кроссовере Jeep Compass. Внедорожник получит более узкие горизонтальные фонари, которые могут быть объединены светодиодной полосой, как на нашем рендере.

Ожидается, что новый Grand Cherokee будет построен на платформе Giorgio от компании Alfa Romeo, её также использует кроссовер Stelvio. Базовым двигателем может стать 2-литровая «турбочетвёрка», компанию ему составят более привычные моторы V6 (в том числе дизель) и V8. Также ожидается кардинальное обновление интерьера, который получит большие экраны мультимедии и панели приборов.

Премьера нового Grand Cherokee может состояться в первой половине следующего года.

Нынешний Jeep Grand Cherokee (WK2)
1 / 3
Нынешний Jeep Grand Cherokee (WK2)
2 / 3
Нынешний Jeep Grand Cherokee (WK2)
3 / 3

Сегодня в России внедорожник нынешнего поколения можно приобрести за 3 494 000 рублей (3.0 АТ, 238 л.с.). Более мощная 286-сильная версия 3.6 обойдётся минимум в 4 705 000 рублей, есть также 8-цилиндровый вариант 5.7 (347 л.с.), который всего на 150 тысяч дороже. Особняком стоит модификация SRT, 468-сильная версия 6.4 оценивается в 6 миллионов ровно, а 710-сильный кроссовер с компрессорным мотором 6.2 и приставкой Trackhawk – в 9 975 000 руб.

Между тем, ранее мы выясняли, стоит ли покупать Jeep Wrangler III за 2 миллиона рублей.     

внедорожник кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Jeep Jeep Grand Cherokee

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Европейская сборка, мощный мотор и рекорд скорости: мифы и факты про ВАЗ-2109 Когда в 1985 году на дороги огромной страны вышла принципиально новая модель Волжского автозавода, наибольшее количество вопросов вызвал даже не её передний привод, а число дверей. Ведь до т... 2480 0 2 26.12.2020
Статьи / Практика Дошиповка облысевших зимних шин: бессмысленно и опасно. Или нет? Услуга по дошиповке шин становится тем востребованнее, чем дороже становятся зимние шины и чем меньше снега выпадает зимой в некоторых регионах России. Наличие такой услуги – это, конечно, х... 1425 0 3 25.12.2020
Статьи / Авто с пробегом Kia Mohave с пробегом: капризы АБС, удачная 8-ступка и почти идеальный дизель Нередко бывает так, что по ходу развития модели её техника усложняется, улучшаются эксплуатационные характеристики, а вот надежность падает. С Kia Mohave ситуация получилась обратная – более... 2954 2 9 23.12.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 173072 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 68795 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 55018 8 62 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings