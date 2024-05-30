Jeep может вывести новый недорогой кроссовер на американский рынок

Бренд Jeep входит в портфель мультибрендового автогиганта Stellantis, его модельный ряд находится в процессе постепенной электрификации. Сейчас в компании задумались о необходимости расширить американскую линейку за счёт доступного по цене «зелёного» кроссовера. Точного срока появления такой новинки пока нет, однако, по словам главы Stellantis Карлоса Тавареса, модель появится «очень скоро».

На фото: логотип Jeep

Марка Jeep переживает не лучшие времена: продажи на домашнем рынке заметно снизились за последние несколько лет. Согласно статистике, в 2018 году американские дилеры марки продали примерно 973,2 тыс. машин, тогда как по итогам 2023-го было реализовано всего около 641,2 тыс. экземпляров, что более чем на 34% меньше. При этом в США по-прежнему популярны кроссоверы и внедорожники, которые и составляют модельный ряд Jeep.



В зарубежных СМИ предположили, что спад продаж бренда может быть вызван нехваткой недорогих автомобилей в линейке. Судя по всему, производитель уже работает над этой проблемой: как сообщает CNBC со ссылкой на Карлоса Тавареса, решением может стать некий новый полностью электрический кроссовер, стартовая цена которого в США составит примерно 25 тыс. долларов (эквивалентно примерно 2,24 млн рублей).



На фото: Citroën ë-C3

Никакой информации о новинке глава Stellantis пока не предоставил. По мнению издания, предполагается, что будущий кроссовер Jeep сможет «повторить успех Citroen e-C3». Этот субкомпакт, предназначенный для Европы, на домашнем рынке, во Франции, можно купить за 23 300 евро (2,27 млн рублей). Напомним, он оснащается единственным 113-сильным электромотором, расположенным на передней оси, а также тяговой батареей ёмкостью 44 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке составляет 320 км (при расчёте по циклу WLTP). Ожидается, что разработчик использует опыт, полученный при разработке Citroen e-C3.



Предположительно Jeep разработает некую новую «зелёную» модель (вероятно, у неё будут «близнецы» от других брендов, принадлежащих Stellantis) однако, скорее всего, американцам не стоит ждать появления в линейке паркетника Avenger, у которого есть полностью электрические версии. Ранее в компании поясняли, что «Мститель» предназначен для других рынков: старосветского, японского и южнокорейского.



На фото: Jeep Avenger

Предполагается, что электрическая новинка Jeep станет третьим электромобилем бренда в США. По предварительным данным, он пополнит линейку в конце текущего года. Отметим, в ближайшие часы дебютирует Wagoneer S, который недавно показался на новых кадрах, а затем появится брутальный внедорожник Recon, который станет полностью электрической альтернативой Wrangler.

