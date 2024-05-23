Новинки ×
  • Мощный Jeep Wagoneer S сравнили с главным конкурентом от Tesla на новых кадрах

Мощный Jeep Wagoneer S сравнили с главным конкурентом от Tesla на новых кадрах

23.05.2024 143 0 0

Новый электрический Джип будет иметь двухмоторный полный привод: суммарная отдача системы превысит 600 л.с. Премьеру кроссовера проведут на следующей неделе.

В виде концепта электрокросс Jeep Wagoneer S показали еще в 2022-м, а в начале года нынешнего концерн Stellantis распространил первые изображения готовой к производству модели. Теперь же опубликован промо-ролик с предсерийным паркетником, вдобавок пара свежих картинок обнаружилась на американском сайте Джипа. Полноценная презентация пройдет в США 30 мая (по местному времени).

Напомним, в основу Jeep Wagoneer S легла новая платформа STLA Large от Stellantis. Паркетник будет иметь двухмоторный полный привод. По уточненным данным, совокупная отдача составит 608 л.с. и 836 Нм. С места до 97 км/ч полноприводный электрокар Jeep сможет разогнаться за 3,4 секунды – это на 0,1 секунды меньше, чем было озвучено ранее. Правда, Jeep все же уточняет, что все указанные показатели пока действительны именно для предсерийной версии. А вот данных о батареях по-прежнему нет. Известно лишь, что запас хода превысит 480 км.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В видео Wagoneer S сравнили с паркетником Tesla Model Y в топ-версии Performance, который Stellantis, очевидно, считает главным конкурентом своей модели. «Электрички» гоняются на трассе в Калифорнии, и новый Jeep, разумеется, нет-нет, да и вырывается вперед. Впрочем, в ролике так и не показали, какой электрокар все же пришел первым. Между тем, согласно официальному американскому сайту Теслы, с 0 до 97 км/ч Model Y Performance разгоняется за 3,5 секунды.

Что же касается дизайна, то товарный Jeep Wagoneer S в целом сохранит облик своего предвестника образца 2022 года. Особенности – вогнутая «радиаторная решетка» с фамильными «прорезями», заквадраченные колесные арки и оформленные в виде единой плашки задние фонари. В салоне будет сразу четыре экрана – это приборка, центральный и пассажирский тачскрины мультимедийной системы и отдельная сенсорная панель, отвечающая за управление «климатом» и другими функциями.

В Штатах заказы на электрокросс Jeep Wagoneer S откроют осенью. Ожидается, что модель доберется и до других рынков.

Между тем, по неофициальным данным, впоследствии Wagoneer S может получить ДВС – видимо, это будет гибрид.

кроссовер авторынок электромобиль новинки Jeep Jeep Wagoneer Jeep Wagoneer S

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Лишняя педаль, кислотные ванны и диванный эксперт: самые хитрые способы обойти регламент гонок Любое соревнование имеет смысл исключительно в рамках строго сформулированных правил. С развитием автоспорта появлялись многочисленные дисциплины, ассоциации и серии, в контексте которых сущ... 248 0 0 23.05.2024
Статьи / Авто с пробегом Toyota RAV4 IV (XA40) с пробегом: идеальный ржавеющий кузов, потные фары и тысяча мелочей Toyota раньше многих распознала страсть покупателей к кроссоверам, и RAV4, ставший одним из первых массовых автомобилей в этом сегменте, начал свое гордое шествие по крупнейшим рынкам мира.... 1348 3 1 22.05.2024
Статьи / Авторынок Camry, Polo, Duster, Creta: какие бестселлеры 2021 года можно купить сейчас и сколько они стоят Не совсем правы те, кто считает, что ничего из того, что можно было купить в 2021 году, сейчас купить нельзя. В основном – можно. Но за такие деньги, что на статус бестселлера, коими они был... 1716 8 0 21.05.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 82824 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 14851 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 12135 19 171 14.03.2024
Change privacy settings