Серийный Jeep Wagoneer S раскрылся на официальных фото

Внешне электрический Джип повторил своего предвестника, в салоне же установили четыре экрана. На рынок новинка выйдет до конца года.

В виде концепта электрокросс Jeep Wagoneer S дебютировал еще в 2022-м. В середине января года нынешнего марка показала «личико» серийной версии, а потом – случайно или нет – в Сеть выложили еще несколько фирменных изображений модели, хотя те картинки в итоге все же убрали. И вот теперь уже сам Jeep опубликовал полноценные фото товарного Wagoneer S, причем бренд впервые продемонстрировал интерьер новинки.

Электрокар практически полностью сохранил дизайн предвестника. Особенности внешности – вогнутая «радиаторная решетка» с семейными «прорезями» и подсветкой, заквадраченные колесные арки, узкие фары и оформленные в виде единой плашки задние фонари.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Как и у рамных внедорожников Jeep Wagoneer, на передней панели кроссовера – сразу четыре дисплея: это виртуальная приборка, центральный и пассажирский экраны мультимедиа-системы и отдельная сенсорная панель, на которую вывели управление «климатом» и другими функциями. Физические клавиши оставили только на руле. В списке оборудования электрического Джипа еще значатся панорамный люк в крыше и аудиосистема McIntosh c 19 динамиками.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Jeep Wagoneer S построен на новой платформе STLA Large концерна Stellantis. Предполагается, что топ-версия будет иметь двухмоторный полный привод, суммарная мощность составит около 600 л.с., а с места до 97 км/ч такой кроссовер сможет разогнаться примерно за 3,5 секунды. Данных о батарее пока нет.



На рынок США новый кроссовер должен выйти осенью текущего года, затем Jeep Wagoneer S доберется и до других стран. К слову, марка называет модель своим первым глобальным электрическим SUV, ведь «зеленую» версию младшего паркетника Jeep Avenger продают в основном в Европе.

