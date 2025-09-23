Гибридные авто ×
Jeep внезапно отказался от выпуска подключаемого гибридного пикапа Gladiator 4xe

Ожидалось, что брутальный грузовик с такой «начинкой» дебютирует на американском рынке уже в 2025 году, но у компании в последний момент изменились планы.

В актуальной линейке Jeep присутствует среднеразмерный пикап Gladiator, который считается непрямым наследником грузовичка Comanche (выпуск был завершён в 1992-м). При этом Гладиатор появился значительно позже – в 2019 году. Напомним, этот брутальный пикап делит платформу с рамным внедорожником Wrangler JL четвёртого поколения, его выпуск стартовал в 2018-м.

На фото: Jeep Gladiator Mojave X

Плановое обновление Jeep Gladiator пережил осенью 2023-го: грузовик получил подкорректированную внешность и салон от актуального Wrangler. Также пикап лишился 3,0-литрового дизеля, ему оставили только бензиновый атмосферник Pentastar V6 объёмом 3,6 литра мощностью 289 л.с. (его максимальный крутящий момент – 353 Нм). Изначально в пару ему предлагались на выбор либо шестискоростная механическая коробка передач, либо 8АКП, но в 2024-м модели оставили только автомат.

В мае прошлого года Kolesa.ru рассказывал о том, что у брутального пикапа появится версия с подключаемой гибридной установкой и прибавкой 4xe к названию, об этом тогда объявил Антонио Филоса, занимавший на тот момент кресло генерального директора Jeep. Теперь Automotive News сообщает о том, что американская марка отказывается от этого проекта, причём агентство ссылается на того же Антонио Филосу, который теперь возглавляет автогигант Stellantis (ему принадлежит в том числе бренд Jeep).

Ожидалось, что дебют Jeep Gladiator 4xe пройдёт в 2025 году, теперь, очевидно, ждать этой гибридной новинки американцам не стоит. Согласно изначальному плану компании, эта модификация должна была присоединиться к Grand Cherokee 4xe и Wrangler 4xe. При этом технику такой Гладиатор разделил бы с родственным рамным внедорожником.

Под капотом актуального Jeep Gladiator Mojave X

Напомним, актуальный Jeep Wrangler 4xe оснащается подключаемой гибридной установкой, в основе которой лежит 2,0-литровая турбочетвёрка, работающая в тандеме с электромотором. Совокупная мощность системы равна 380 л.с., а максимальный крутящий момент – 637 Нм. Ещё ему положена литий-ионная батарея ёмкостью 17,3 кВт*ч, запас хода при движении только на электротяге равен примерно 32 км.

Агентство сообщает также о том, что руководство Jeep объясняет отказ от проекта Gladiator 4xe изменением покупательских предпочтений в двигателях. В компании добавили, что «пересматривают стратегию и больше не планируют включать электрифицированный вариант Gladiator в линейку Jeep». Заложенные на проект средства будут «реинвестированы».

Предполагается, что на это решение компании повлияло и то, что в конце текущего месяца истекает срок действия налоговой льготы для покупателей электрифицированных машин в США. При этом, стоит отметить, что продажи пикапа не такие высокие, как у родственного внедорожника. Так, по данным Goodcarbadcar, за первую половину 2025-го американские дилеры реализовали 25 400 экземпляров Gladiator и 85 631 Wrangler.

пикап внедорожник США авторынок гибридные авто Jeep Jeep Gladiator
