Кей-кар Honda N-One обзавёлся версией со «скандинавским» дизайном и вернул механику

24.11.2025 71 0 0

На домашнем рынке, в Японии, кроха теперь предлагается в особенном исполнении Craft Style. Цены посвежевшей пятидверки уже известны.

Японская марка Honda представила хэтчбек, получивший название N-One, в конце 2012 года. Напомним, вдохновением для создателей модели послужил компакт Honda N360, выпускавшийся в период с 1967 по 1972 годы. Кей-кар актуальной второй генерации, получивший оформление в стиле ретро, дебютировал в сентябре 2020 года. Отметим, в июле 2025-го был представлен полностью электрический аналог, который назвали Honda N-One e: (двоеточие – это часть названия). У него собственный дизайн и, конечно, иная техника.

На фото: спецверсия Honda N-One Craft Style

Теперь японский производитель рассказал об обновках, которые получил нынешний Honda N-One. Так, всем версиям достались передние датчики парковки и семидюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Ещё хэтчбек обзавёлся спецверсией Craft Style: как отметили в пресс-службе, её дизайн «вдохновлён скандинавским мировоззрением, которое сочетает в себе функциональность и стиль».

Внешность Honda N-One Craft Style отличается за счёт хромированной решётки радиатора с тонкими горизонтальными белыми полосами и логотипом бренда по центру. Ещё в белом цвете выполнены корпуса наружных зеркал, дверные ручки, нижняя часть окантовки бокового остекления, а также колпаки на колёсных дисках и накладка на багажной двери, к которой крепится стеклоочиститель. Салон спецверсии отделан в светлой гамме, а передняя панель получила вставки «под дерево».

На фото: салон Honda N-One Craft Style
Изменения затронули и «оспортивленный» вариант Honda N-One RS. Такой хэтчбек в красно-чёрном оформлении с сетчатой радиаторной решёткой с хромированной рамкой и шильдиком с названием версии получил комплект новых 15-дюймовых алюминиевых колёсных дисков белого цвета. В салоне у «эрэски» есть вставки «под карбон» на передней панели, тёмные материалы для отделки, красная прострочка и соответствующий декор, а также вышитые логотипы с названием версии.

На фото: Honda N-One RS
Но главным изменением N-One RS стало возвращение шестиступенчатой механической коробки передач, тогда как остальным версиям по-прежнему положен только вариатор. Стартовые версии кей-кара оснащаются трёхцилиндровым 658-кубовым атмосферным мотором, мощность которого равна 58 л.с., у вариантов «покруче» турбомотор того же объёма выдаёт 64 л.с.; крутящий момент составляет 65 и 104 Нм соответственно. Привод – передний или полный.

Посвежевшая «кроха» уже поступила в продажу на домашнем рынке. За стартовый вариант в Японии просят не менее 1 767 700 иен (эквивалентно примерно 884,8 тыс. рублей по текущему курсу), за топовый – 2 318 800 иен (около 1,16 млн рублей). Стоимость «оспортивленного» исполнения RS равна 2 278 100 иен (около 1,14 млн рублей), а цена спецверсии варьируется в диапазоне от 1 881 000 до 2 026 200 иен (около 941,6 тыс. – 1,01 млн рублей).

На фото: салон Honda N-One RS
На японском рынке уже можно купить полностью «зелёный» хэтчбек Honda N-One e:, его стартовая цена равна 2 699 400 иен (около 1,35 млн рублей), покупка топовой «электрички» обойдётся в 3 198 800 иен (около 1,6 млн рублей). Такая пятидверка оснащается единственным 64-сильным электромотором, расположенным на передней оси, его максимальный крутящий момент – 162 Нм. Запас хода на одной зарядке составляет 295 км (по циклу WLTC).

хэтчбек Япония авторынок новинки Honda

 

