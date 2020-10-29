Kia Mohave превратится в армейский внедорожник. Будет и обратная конверсия

Компания Kia объявила о разработке нового поколения автомобилей для вооружённых сил Южной Кореи, в том числе транспортёра на базе гражданской модели Mohave — его действующий прототип покажут в начале следующего года.

У Kia уже накоплен богатый опыт по выпуску военных колёсных машин, южнокорейская армия закупает их десятками тысяч, а всего корейская компания на данный момент выпустила около 140 тысяч единиц военной техники. Актуальная модельная линейка включает как лёгкие броневики KLTV (Kia Light Tactical Vehicle), так и тяжёлые четырёхосные 15-тонные тягачи KM 1500. Новая же военная программа нацелена на замену нынешних 2,5- и 5-тонных машин, которые на вид напоминают грузовички времён Второй мировой.

Военный грузовик KM258 с совершенно допотопным дизайном.

Преемники получат современную модульную платформу, 7,0-литровый турбодизель, автоматическую трансмиссию, новейшую вспомогательную электронику (в том числе систему кругового обзора) и достаточно комфортный салон (обещают даже сиденья с подогревом). В перспективе новые военные грузовики могут перейти на водородные силовые установки и беспилотное управление — при условии успешного прохождения испытаний у правительства.



Армейский Kia Mohave.

Что до лёгкого транспортёра класса ATV (all-terrain vehicles), то такого в линейке Kia ещё не было. У внедорожника Mohave есть армейская версия, но она, по сути, ничем не отличается от гражданской, то есть имеет стандартный универсальный кузов, мало пригодный для быстрой переброски пехотинцев в нужную точку и ведение огня прямо из машины.



Новый ATV на базе того же Mohave получит совершенно новый открытый кузов и доработанную подвеску, рассчитанную на езду по бездорожью с высокой скорость. Ближайшим аналогом можно назвать джи-эмовский транспортёр ISV на базе пикапа Chevrolet Colorado ZR2 — поставки этих машин американской армии начались на этой неделе.

Kia KLTV, он же корейский «хаммер».

Любопытно, что Kia планирует применить полученный при разработке ATV опыт на гражданке, чего прежде не было. Корейский «хаммер» KLTV не продаётся всем желающим, а вот ATV — будет: на базе этой модели сделают внедорожник для экстренных служб и любителей приключений на дикой природе. Правда, ждать такой внедорожник придётся долго: в следующем году покажут прототип, а производство начнётся только после 2024 года.



Заводской рендер будущего Kia ATV.

Добавим, что в США существует достаточно большой рынок экстремальных внедорожников: на нём можно найти дешёвые индийские вездеходы Mahindra Roxor, доработанные внедорожники и пикапы с «бронебойной» подвеской вроде вышеупомянутого Chevrolet Colorado ZR2 и весьма необычные машины от стартапов — например, Bollinger и Vanderhall. Неудивительно, что американские СМИ очень заинтересовались корейским ATV и ждут его появления в США.

