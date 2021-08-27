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  • Kia снова показала короткий Sportage: внутри кроссовер повторил версию для Кореи

Kia снова показала короткий Sportage: внутри кроссовер повторил версию для Кореи

27.08.2021 353 0 0

Паркетник нового поколения с короткой базой адресован в основном европейцам, онлайн-премьера такого Sportage пройдет уже на следующей неделе. До России свежий SUV доберется в 2022-м: у нас, скорее всего, будут продавать растянутую версию.

 

Дизайн-скетчи «старосветского» Kia Sportage пятой генерации опубликовали пару дней назад, а теперь выяснилось, что есть и вторая порция картинок. Разница в том, что на свежих скетчах паркетник изображен в более реалистичной манере, вдобавок у него отсутствуют шильдики GT Line. А еще мы впервые видим интерьер нового кроссовера, предназначенного для Европы.

Новый Kia Sportage для Европы

Напомним, как и у последнего Hyundai Tucson, у «пятого» Sportage два варианта длины и колесной базы. На данный момент все подробности известны лишь о растянутом кроссе Kia для Кореи, ведь там модель нового поколения уже продают: длина такого SUV равна 4660 мм (у предшественника – 4485 мм), расстояние между осями – 2755 мм (было 2670 мм). Европейцам же предложат короткий Kia Sportage – точно так же Хёндэ поступила с Туссаном. Ну и для сравнения приведем размеры родственного Tucson (Европа/Корея): длина – 4500/4630 мм, колесная база – 2680/2755 мм.

Новый Kia Sportage для Европы
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Новый Kia Sportage для Европы
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Новый Kia Sportage для Европы
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Новый Kia Sportage для Европы
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Короткий и длиннобазный Hyundai Tucson в плане дизайна ничем не отличаются, а вот у свежего европейского Sportage иначе оформили корму: у него глухие задние стойки (как у модели предыдущей генерации) и своя подоконная линия, плюс уменьшенное стекло пятой двери.

Внутри же «старосветский» кросс Kia повторил брата для Кореи, ему тоже досталось изогнутое гигантское табло (то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы), которое «подпирают» необычные дефлекторы обдува. Еще есть сенсорный блок управления климат-контролем, а вместо традиционного рычага коробки установили шайбу. Разумеется, на скетчах изображен топовый Kia Sportage, базовый же паркетник в Корее имеет аналоговые приборы, «магнитолу» с монохромным экранчиком и обычный кондиционер, в «средней» комплектации там идут мультимедиа-система с 8-дюймовым дисплеем и «климат» с небольшим экраном, физическими кнопками и шайбами. Скорее всего, у дешевого и «промежуточного» Sportage для Европы аналогичное наполнение.

Новый Kia Sportage для Европы, предыдущие скетчи
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Новый Kia Sportage для Европы, предыдущие скетчи
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В Старом Свете новый кроссовер точно предложат в виде подзаряжаемого гибрида с установкой от Tucson PHEV (180-сильный бензиновый 1.6 T-GDI, 91-сильный электромотор и батарея емкостью 13,89 кВт*ч). К слову, в родной для марки Корее такого варианта пока нет. Зато там продают обычный гибрид, без возможности зарядки от электросети (тот же 1.6 T-GDI, электродвигатель мощностью 60 л.с. и батарея емкостью 1,49 кВт*ч): не исключено, что Sportage HEV доберется и до Европы. «Традиционные» версии с бензиновыми и дизельными моторами у короткого кроссовера тоже будут.

Онлайн-премьеру европейского паркетника проведут 1 сентября.

Длиннобазный новый Kia Sportage для Кореи
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Длиннобазный новый Kia Sportage для Кореи
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Длиннобазный новый Kia Sportage для Кореи
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Длиннобазный новый Kia Sportage для Кореи
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В России Kia Sportage нового поколения появится в первой половине следующего года. Наш кросс, вероятно, окажется длиннобазным, как и местный Hyundai Tucson. Гибриды к нам вряд ли привезут (у Туссана версий HEV и PHEV в РФ тоже нет).

Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил, как будет выглядеть короткий Kia Sportage для Европы в реальности.

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