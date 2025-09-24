Бизнес ×
  • Китайские VW Magotan и Sagitar отправят на экспорт – возможно, как новые Passat и Jetta

24.09.2025 82 0 0

В Китае начали делать автомобили бренда Volkswagen, предназначенные для экспорта. Дебютным регионом станет Ближний Восток, уже скоро там появятся два седана, которые прежде были эксклюзивами для Поднебесной. Впрочем, вполне возможно, что за пределами производственной родины модели будут продавать под глобальными именами.

Совместное предприятие FAW Volkswagen объявило о старте выпуска автомобилей, предназначенных для зарубежных рынков. Нет, машины производства этого СП уже поставляют в некоторые другие страны, но, скажем так, полулегально. А сейчас все официально – в Китае даже провели торжественную церемонию с высокими гостями, включая местных чиновников и представителей концерна Volkswagen.

Экспортный Volkswagen Magotan. Не исключено, что в других странах модель появится как новый VW Passat
Экспортный Volkswagen Magotan. Не исключено, что в других странах модель появится как новый VW Passat
Экспортный Volkswagen Magotan. Не исключено, что в других странах модель появится как новый VW Passat
Первая экспортная партия включает 554 седана Volkswagen Magotan и Sagitar последних поколений. Четырехдверки адресованы Ближнему Востоку, в этом регионе продажи начнутся уже в ноябре. Впоследствии, как отмечают китайские профильные СМИ, СП также наладит официальные поставки автомобилей бренда Jetta, в том числе, в страны Центральной Азии.

Volkswagen Magotan для Китая
Volkswagen Magotan для Китая
Volkswagen Magotan для Китая
Volkswagen Magotan для Китая
Volkswagen Magotan для Китая
Кстати, названия адресованных Ближнему Востоку четырехдверок Volkswagen в пресс-релизе производителя не упомянуты – Magotan опознается на фирменных фото, сопровождающих релиз, а про Sagitar написали местные журналисты. В FAW Volkswagen про экспортные автомобили сообщили лишь то, что они прошли необходимую адаптацию для зарубежных рынков.

Volkswagen Sagitar L для Китая. Эта четырехдверка может появиться на Ближнем Востоке как новая VW Jetta
Volkswagen Sagitar L для Китая. Эта четырехдверка может появиться на Ближнем Востоке как новая VW Jetta
Volkswagen Sagitar L для Китая. Эта четырехдверка может появиться на Ближнем Востоке как новая VW Jetta
Volkswagen Sagitar L для Китая. Эта четырехдверка может появиться на Ближнем Востоке как новая VW Jetta
Volkswagen Sagitar L для Китая. Эта четырехдверка может появиться на Ближнем Востоке как новая VW Jetta
Volkswagen Sagitar L для Китая. Эта четырехдверка может появиться на Ближнем Востоке как новая VW Jetta
Между тем на некоторых ближневосточных потребительских сайтах VW уже появился анонс двух «совершенно новых седанов», которые пока запечатлены на тизере. Вот только это вовсе не Magotan и Sagitar, а Passat и Jetta. Да, актуальные глобальные модели в странах этого региона официально не представлены («мировой» Пассат и вовсе бывает только универсалом). И если китайским седанам действительно присвоены известные имена, то логика понятна. Ведь VW Magotan и Sagitar в прежних поколениях были аналогами Passat и Jetta.

Тизер новых седанов Volkswagen для Ближнего Востока

Больше подробностей об экспортных седанах должно появиться в ближайшее время. В Китае нынешний Volkswagen Magotan длиной 4990 мм (колесная база – 2871 мм) предложен с бензиновыми турбочетверками 1.5 (160 л.с.) и 2.0 (220 л.с.), оба мотора работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Volkswagen Sagitar (длина – 4812 мм, колесная база – 2731 мм) в новом поколении там обрел приставку в виде буквы L, эта модель китайцам доступна с 1.5T (те же 160 л.с.) и 7DSG.

