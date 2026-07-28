Китайский кей-кар BYD Racco стартует в Японии с привлекательными ценами

Компания BYD запустила в Японии продажи разработанного специально для этой страны электрического микровэна. Модель предложена с единственным мотором и с двумя вариантами батареи.

В Японии китайская фирма BYD присутствует уже несколько лет. Начинала она с электрических паркетника Atto 3 и хэтчбека Dolphin, затем гамму пополнили полностью «зеленые» же седан Seal и кроссовер Sealion 7, а также гибридный кросс Sealion 6 (в родном Китае у некоторых моделей другие названия). Каких-то выдающихся результатов в Стране восходящего солнца производитель так и не добился. Впрочем, в последнее время продажи растут. Так, по данным самой компании, в январе-июне текущего года в Японии было реализовано 2334 автомобилей, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Ну а выйти на новый уровень BYD намерена с помощью электрического вэна Racco, созданного специально для японского рынка и относящего к популярнейшему там классу кей-каров. Первый показ микровэна провели еще осенью прошлого года. Теперь же в Японии назвали комплектации и цены и дали старт продажам.

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BYD Racco имеет традиционный для своего сегмента прямоугольный кузов с высокой крышей. Вэну также достались С-образные фары, сдвижные задние двери с электроприводом (идут уже в базе) и монофонарь. Габариты, разумеется, регламентированы японским законодательством для кей-каров. Длина – 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 2520 мм. Racco положены 15-дюймовые диски. Паспортный дорожный просвет составляет 130 мм.

В салоне – лаконичная передняя панель, трехспицевый руль, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы (10,1 дюйма). Под центральным планшетом есть два ряда физических кнопок, которые отвечают за управление «климатом» и прочими функциями.

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BYD Racco представлен в трех версиях, все они имеют расположенный на передней оси 64-сильный электромотор. Самый дешевый вэн получил батарею емкостью 22,4 кВт*ч, с ней автомобиль проедет 210 км. У остальных исполнений аккумулятор на 35,84 кВт*ч, их запас хода – 320 км.

В списке оборудования базового китайского кей-кара значатся: тканевая обивка, упомянутые выше дисплеи, шесть подушек безопасности, камера заднего вида и адаптивный круиз-контроль. В следующей по старшинству комплектации появляются противотуманки, подогрев руля и передних сидений, вдобавок передние двери можно разблокировать, поднеся к ним смартфон. Топовый BYD Racco – это также функция бесконтактного открывания боковых дверей (нужно лишь провести ногой под днищем), обивка из «экокожи», подстаканник с подогревом, электрорегулировки водительского кресла и камеры кругового обзора.

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Цены для «электрички» довольно привлекательные. Без учета льгот BYD Racco обойдется в 2 145 000 – 2 497 000 йен, что эквивалентно примерно 1,02 млн – 1,2 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, цены электрических хэтчбеков от местных компаний: Mitsubishi eK X EV стоит от 2 446 400 йен (1,16 млн рублей), Nissan Sakura – от 2 448 600 йен (1,17 млн рублей), а кроха Honda N-One e: обойдется минимум в 2 699 400 йен (1,3 млн рублей).

Между тем в следующем году в Японии планируют запустить в продажу электрический кей-кар от нового бренда EMPTA, который тоже имеет китайское происхождение. Это проект компании Electric Mobility Technologies (EMT), созданной при участии нескольких «поднебесных» фирм, включая Chery.