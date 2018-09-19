Еще в 2008 году специально для китайского рынка Хонда и GAC создали марку Everus: под ней выпускали только одну модель – седан S1, который был перелицованной копией Honda City. Производство «четырехдверки» свернули в 2014-м, а про суббренд забыли на четыре года. Марку возродили весной 2018-го, тогда дебютировал концептуальный электрический «паркетник» Everus EV. На прошлой неделе в Сеть выложили патентные изображения товарного кросса, а теперь в базе министерства промышленности Китая появились «живые» снимки и первые характеристики модели.

Кроссовер Everus не был разработан с нуля, его построили на базе «паркетника» Honda Vezel – так в Китае зовется модель, которая на других рынках известна как HR-V. Судя по шильдику, расположенному на багажной двери, электрокар поступит в продажу под индексом VE-1. Внешне серийный автомобиль отличается от концепта: кросс получил упрощенную головную оптику (стеклянная плашка, соединяющей фары, товарной модели не досталась), а задний бампер и корпуса наружных зеркал перешли с обычного Vezel/HR-V. У задних фонарей VE-1 та же форма, что и у исходного «паркетника», но «начинку» поменяли, плюс между ними появилась плашка.

1 / 2 2 / 2

Длина модели Everus равна 4308 мм, что на 14 мм больше, чем у китайской версии Honda Vezel. Ширина электрокара составляет 1824 мм (+52 мм по сравнению с Vezel), высота – 1625 мм (+20 мм). Колесная база такая же, как у «донора» — 2610 мм.

Кроссовер VE-1 оснащается электродвигателем мощностью 163 л.с. и литий-ионной батареей, ёмкость которой пока не раскрыта. Данных о запасе хода тоже еще нет, как и о том, сколько времени уйдет на зарядку новинки. Зато известна максимальная скорость – 140 км/ч. В списке оборудования значатся светодиодная оптика, панорамный люк, парктроник, камера заднего вида.

1 / 3 Концепт Everus EV 2 / 3 Концепт Everus EV 3 / 3 Концепт Everus EV

На китайский рынок Everus VE-1 должен выйти до конца текущего года, его производство наладят на местном заводе СП Honda и GAC, там же собирают и Vezel. Последний кросс в Поднебесной представлен с бензиновыми «атмосферниками» 1.5 i-VTEC и 1.8 i-VTEC мощностью 130 и 136 л.с. соответственно. Базовый мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, второй – только с CVT. Полный привод положен лишь топовому Vezel с двигателем 1.8. Цена кроссовера с ДВС – от 128 800 юаней (около 1 271 000 рублей по актуальному курсу).

1 / 5 Honda Vezel для Китая, этот кросс производят на заводе СП Honda и GAC 2 / 5 Honda Vezel для Китая, этот кросс производят на заводе СП Honda и GAC 3 / 5 Honda Vezel для Китая, этот кросс производят на заводе СП Honda и GAC 4 / 5 Honda XR-V, выпуск которого налажен на заводе СП Honda и Dongfeng 5 / 5 Honda XR-V, выпуск которого налажен на заводе СП Honda и Dongfeng

Кстати, в Поднебесной у компактного кроссовера Хонды есть еще один клон – XR-V (от 127 800 юаней или 1 261 000 рублей), он доступен с теми же моторами, что и Vezel. «Клонирование» одной и той же модели объясняется просто: если Vezel производит СП GAC и Honda, то XR-V собирают на заводе другого СП – Honda и Dongfeng. Появится ли электрокар в линейке совместного предприятия с Дунфэн – пока неизвестно.

За пределы Китая бренд Everus вряд ли выберется. Между тем Honda готовит электрокар и для Европы – в следующем году марка должна представить субкомпактный хэтч, созданный по мотивам концепта Urban EV.