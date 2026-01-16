Компакт Honda Fit пережил рестайлинг: не то напоследок, не то маркетинговый ход

В актуальном поколении этот хэтчбек Honda пребывает с 2019 года. В Японии и Китае модель зовется Fit, а в Европе ее продают под именем Jazz. Пятидверку уже модернизировали, но радикальных перемен в дизайне прежде не было. Теперь же хэтч пережил полноценный рестайлинг. Правда, новую внешность пока получила лишь китайская версия локального производства СП GAC Honda.
Также любопытно то, что совместное предприятие официально объявило, что обновленный Fit выпустят тиражом всего 3000 экземпляров – и лишь в единственной комплектации. При этом дореформенный хэтчбек уже убрали с местного потребительского сайта. Мнения китайских профильных медиа относительно такого решения разделись. Некоторые считают, что лимитированная партия является прощальной, то есть модель снимают с производства. Другие же полагают, что это просто маркетинговый ход – мол, после того, как ограниченную серию распродадут, Honda Fit вернется в «постоянную экспозицию», только уже с другой ценой.
Как бы то ни было, в Китае у Honda Fit отныне другой имидж – на смену «милому» дизайну пришел агрессивный. Хэтчбеку достались двухъярусная головная оптика и более массивный передний бампер, причем его центральная часть выполнена из неокрашенного пластика. Там, где раньше была радиаторная решетка, отныне гладкая панель. Сама решетка встроена непосредственно в бампер. Задний бампер тоже заменили. Кузов рестайлингового хэтчбека может быть окрашен в белый, желтый или синий цвета.
Длина модернизированного Honda Fit равна 4169 мм против 4081 мм у прежней стандартной модели. Колесная база не изменилась – 2530 мм. Преобразившаяся пятидверка по умолчанию имеет 15-дюймовые диски.
В салоне появились более комфортные кресла и новый планшет мультимедийной системы – теперь 10,1 дюйма вместо 8-дюймового. В списке оборудования еще значатся цифровая приборка (7 дюймов) и климатическая установка. Судя по сайту GAC Honda, круиз-контроля у китайского хэтча больше нет.
Китайцам предложен исключительно «традиционный» Honda Fit, техника перешла с дореформенной модели: это бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 124 л.с. и вариатор. Привод только передний.
Лимитированный рестайлинговый хэтчбек оценили в 66 800 юаней, что эквивалентно примерно 751 000 рублей по текущему курсу. Пока нет информации о том, изменится ли предназначенный для других стран Honda Fit/Jazz по образцу китайской версии.
