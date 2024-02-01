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  • Конкурент для Polestar 2: первое изображение кросс-лифтбека smart #6

Конкурент для Polestar 2: первое изображение кросс-лифтбека smart #6

01.02.2024 45 0 0

Ожидается, что новинка появится на европейском рынке в 2027 году. Запас хода на одной зарядке у этого электромобиля превысит 600 км.

Изначально марка smart была основана немецким концерном Daimler (позже сменил название на Mercedes-Benz Group). В прошлом году «умный» бренд отметил своё 25-летие. На сегодняшний день за развитие модельного ряда smart отвечает китайский холдинг Geely, а немцы занимаются дизайном. Напомним, бренд теперь является чисто «зелёным», так что версий с ДВС у новых моделей ждать не стоит. Кстати, осенью прошлого года бренд анонсировал несколько новинок, не исключено, что одной из будущих моделей окажется кросс-лифтбек, которому присвоят название smart #6.

На фото: актуальный купеобразный кроссовер smart #3 (версия для европейского рынка)

Не исключено, что в Geely сделали ставку на присутствие автомобилей «умной» марки в большинстве «городских» сегментов. Ожидается, что новый «приподнятый» лифтбек будет представлен во второй половине текущего десятилетия, а на европейский рынок такая новинка выйдет в 2027 году. Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть smart #6, нет. Свой вариант внешности будущей новинки предлагает дизайнер испанского издания Motor.es.

Судя по рендеру, у модели будет обтекаемый кузов с покатой крышей, которая плавно переходит в багажную дверь с лаконичным спойлером. Головная оптика и задние фонари оформлены в актуальном фирменном стиле бренда. Ещё smart #6 может получить черную крышу и стойки (для создания эффекта парящего верха), а также аналогичного цвета корпуса традиционных наружных зеркал на отдельных ножках.

Рендер кросс-лифтбека smart #6

Ещё в профиль видны яркие тормозные суппорты, крупный логотип бренда, лючок, за которым спрятан порт для зарядки, а также выдвижные дверные ручки. Переднюю часть снабдили рельефным капотом с выштамповками и воздуховодами. Ниже расположена заглушка, а под ней можно увидеть большой центральный воздухозаборник с рисунком в виде мелких ячеек. Электромобиль получил обвес по периметру кузова из некрашеного пластика.

Ожидается, что салон «шестёрки» будет рассчитан на пятерых седоков. Скорее всего, его унифицируют с другими актуальными моделями бренда. Это значит, что кросс-лифтбек, вероятно, получит большой виртуальный щиток приборов, крупный планшет, исполняющий роль сенсорного экрана информационно-развлекательной системы, а также высокий центральный тоннель.

На фото: салон актуального купеобразного кроссовера smart #3 (версии для европейского рынка)

По предварительным данным, у smart #6 будут версии как с одним электродвигателем, так и с двухмоторной силовой установкой (по одному на каждой оси). Подробности об отдаче этих вариантов появятся позже. Вероятно, новинку оснастят литий-феррофосфатной батареей (LFP), её ёмкость пока что тоже не раскрывается. Предполагается, что запас хода на одной зарядке ощутимо превысит 600 км. На европейском рынке новинке smart, скорее всего, придётся побороться за клиентов с Polestar 2. Напомним, эта модель шведской марки, которая также принадлежит Geely, в начале прошлого года пережила обновление.

Ранее мы публиковали рендер ещё одной новинки марки: речь идёт о кроссвэне smart #5. По мнению художника, эта модель получит более сдержанный дизайн по сравнению с «шестёркой». Ожидается, что такая новинка появится в продаже в следующем году.

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