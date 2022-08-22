Конкурент Toyota Highlander от Roewe готов к премьере: кроссовер получил «изломанное» табло

Новый трехрядный паркетник принадлежащего концерну SAIC бренда предложат с мощным турбомотором и полным приводом. Ожидается, что это будет одна из самых дорогих моделей китайской марки.

На фото минпрома КНР новый большой кроссовер Roewe RX9 показался еще минувшей весной. Но сама марка распространила фирменные картинки только сейчас, зато SUV на них раскрыт полностью, тогда как китайский сертификационный орган не публикует изображения интерьера. Местные СМИ прочат модели статус флагмана среди «традиционных» легковушек Roewe. Пока же этот титул принадлежит купеобразному паркетнику Jing (он же Whale, ну или «кит» по-нашему).

Внешность RX9 сделали в новом фирменном стиле бренда. Характерные черты – широкая радиаторная решетка, вытянутые фары, выдвижные ручки дверей и корпуса наружных зеркал на отдельных ножках. Особенности именно «девятки» — надпись Roewe вместо эмблемы-щита, серебристые «клюшки» в нижней части дверей, раздвоенный спойлер с интегрированными стоп-сигналами и выполненные в виде единой плашки задние фонари. Кросс «стоит» на 21-дюймовых колесах.



Длина Roewe RX9 равна 4983 мм, ширина – 1967 мм, высота – 1786 мм, колесная база – 2915 мм. Таким образом, новинка даже больше, чем рамный Roewe RX8, «девятка» уступила внедорожнику лишь по высоте. Габариты последнего: 4923/1930/1840 мм, расстояние между осями – 2850 мм. Ну а если сравнивать с крупными кроссоверами с несущими кузовами, то по своим размерам новый «китаец» близок к Toyota Highlander и Volkswagen Teramont.



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Главная «фишка» внутри – «изломанное» табло на всю ширину передней панели, то есть заключенные в единый корпус виртуальная «приборка», центральный тачскрин мультимедийной системы и отдельный экран для пассажира. Причем вся эта конструкция возвышается над панелью. Кстати, Roewe любит экспериментировать с дисплеями. Так, кроссовер RX5 в новом поколении променял отдельный экран для приборов и вертикальный планшет мультимедиа на один 27-дюймовый дисплей, который к тому же можно двигать от водителя к пассажиру (диапазон перемещения – 30 см).



На официальных картинках запечатлена шестиместная топ-версия RX9, с «капитанскими» креслами во втором ряду. Но у модели также будет семиместный вариант, с «диваном» посередине.

Под капотом – бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 234 л.с. По предварительным данным, двигатель сочетается с девятиступенчатым «автоматом». Для кроссовера предусмотрен полный привод.



Полноценная премьера трехрядного Roewe RX9 пройдет на автосалоне в Чэнду, который откроется 26 августа. На домашний рынок кросс выйдет до конца текущего года. За пределами Китая марка не представлена, что, впрочем, не мешает продавать ее автомобили в других странах, но уже под брендом MG (тоже принадлежит SAIC). Так что у «девятки» есть шанс стать глобальной моделью.