Roewe готовит полноприводный кроссовер размером с Toyota Highlander: фото без камуфляжа

В замаскированном виде этот кросс принадлежащего концерну SAIC бренда Roewe в Китае застукали еще в начале года. А теперь в базу местного минпрома внесли «чистые» фотографии новинки, вдобавок стали известны кое-какие характеристики. Судя по шильдику на корме, на рынок модель выйдет под индексом RX9, местные СМИ ей прочат статус флагмана марки. К слову, сейчас среди «традиционных» SUV (гибриды и «электрички» в расчет не берем) Roewe самым крупным и дорогим является рамный внедорожник RX8. Но у RX9, скорее всего, переднеприводная платформа.

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Дизайн экстерьера выполнен в новом фирменном стиле, его характерные черты – «острые» корпуса зеркал на отдельных ножках, крупная радиаторная решетка и выдвижные ручки дверей. «Фишки» именно RX9 – надпись Roewe вместо эмблемы-щита, тонкие диодные полоски ходовых огней («растут» из фар), хромированные «клюшки» в нижней части дверей, раздвоенный спойлер с интегрированными стоп-сигналами и сделанные в виде единой плашки задние фонари с задранными секциями по бокам.



Длина кроссовера равна 4983 мм, ширина – 1967 мм, высота – 1786 мм, колесная база – 2915 мм. Таким образом, RX9 даже больше, чем упомянутый RX8, новинка уступила внедорожнику лишь по высоте. Габариты рамного «эр-икс-восьмого»: 4923/1930/1840 мм, расстояние между осями – 2850 мм. Ну а если сравнивать с крупными кроссоверами с несущими кузовами, то по своим размерам новый «китаец» близок к Toyota Highlander и Volkswagen Teramont.



Фото интерьера «поднебесный» сертификационный орган не публикует, но папарацци уже удалось заглянуть в салон, там установили большое изогнутое табло (объединенные цифровая «приборка» и тачскрин мультимедийной системы). Roewe RX9 предложат в семиместном исполнении.



Двигатель пока заявлен один – бензиновая двухлитровая «турбочетверка» 20A4E мощностью 234 л.с. У кроссовера точно будет полный привод: об этом говорят буквы AWD на багажной двери.

На китайский рынок трехрядный Roewe RX9 должен выйти до конца текущего года. Между тем марка готовит еще несколько премьер, среди них – паркетник RX5 нового поколения.