Недавно в Сети появились свежие шпионские фотоснимки новой модификации большого чешского кроссовера, что дало нам повод представить с помощью рендеров, как она будет выглядеть.

Шпионские фотографии автомобиля гуляют по Сети уже достаточно давно, однако они весьма низкого качества. Мы же в редакции «Колёса.ру» решили сделать более качественные изображения будущего кроссовера. Чем он будет отличаться от обычного Kodiaq? Что касается передней части, то здесь можно заметить новый бампер: угловатые противотуманные фары осталась на своём месте, а вот форма граней вокруг них будет иной. Также появится более широкая прорезь под решёткой радиатора, и изменится форма нижнего воздухозаборника.

Разумеется, самые заметные преобразования будут в задней части кроссовера. Линия крыши заваливается значительно сильнее, начиная с центральной стойки, плавно переходя в сильно наклонённое заднее стекло. Задний свес станет немного короче, а фонари – несколько уже и получат более сложную форму. В заднем бампере появится массивная вставка из чёрного пластика, в верхней части которой расположится вытянутый по всей ширине фонарь, как на Skoda Octavia RS. Также купеобразный кроссовер может получить круглые патрубки выхлопной системы.

В настоящее время в России цены на кроссовер Kodiaq начинаются с отметки в 1 389 000 рублей (1.4 TSI MT, 125 л.с., передний привод). Более мощная 150-сильная модификация с DSG и полным приводом обойдётся минимум в 1 614 000 рублей. Самый дорогой Kodiaq оснащается 180-сильным бензиновым 2.0, полным приводом и коробкой DSG – от 1 917 000 руб.

Напомним, недавно Skoda показала, как будет выглядеть салон нового Skoda Rapid.