Кросс-купе Skoda Kodiaq GT: новые изображения

Кросс-купе Skoda Kodiaq GT: новые изображения

334 0 2
Недавно в Сети появились свежие шпионские фотоснимки новой модификации большого чешского кроссовера, что дало нам повод представить с помощью рендеров, как она будет выглядеть.

Шпионские фотографии автомобиля гуляют по Сети уже достаточно давно, однако они весьма низкого качества. Мы же в редакции «Колёса.ру» решили сделать более качественные изображения будущего кроссовера. Чем он будет отличаться от обычного Kodiaq? Что касается передней части, то здесь можно заметить новый бампер: угловатые противотуманные фары осталась на своём месте, а вот форма граней вокруг них будет иной. Также появится более широкая прорезь под решёткой радиатора, и изменится форма нижнего воздухозаборника.

Skoda Kodiaq GT front2

Разумеется, самые заметные преобразования будут в задней части кроссовера. Линия крыши заваливается значительно сильнее, начиная с центральной стойки, плавно переходя в сильно наклонённое заднее стекло. Задний свес станет немного короче, а фонари – несколько уже и получат более сложную форму. В заднем бампере появится массивная вставка из чёрного пластика, в верхней части которой расположится вытянутый по всей ширине фонарь, как на Skoda Octavia RS. Также купеобразный кроссовер может получить круглые патрубки выхлопной системы.

Skoda Kodiaq GT rear1

В настоящее время в России цены на кроссовер Kodiaq начинаются с отметки в 1 389 000 рублей (1.4 TSI MT, 125 л.с., передний привод). Более мощная 150-сильная модификация с DSG и полным приводом обойдётся минимум в 1 614 000 рублей. Самый дорогой Kodiaq оснащается 180-сильным бензиновым 2.0, полным приводом и коробкой DSG – от 1 917 000 руб.

Напомним, недавно Skoda показала, как будет выглядеть салон нового Skoda Rapid.

Теги: Новинки , Рендеры "Колёса.ру" , кросс купе , Kodiaq , Kodiaq GT , Skoda
Поделиться: 0 2 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
86 Тест-драйвы / Одиночные
Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
36 Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8
15 Статьи / История
Полторы тонны пустых хлопот: советские предшественники «Газели»
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Новый кросс-универсал Ford Focus Active: первые изображения

Недавно в Сети появились первые шпионские фотоснимки будущего кросс-универсала на базе Фокуса. Портал «Колёса.ру» представил, каким он получится.

13072 2 5
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
Тест: что тебе стоит купить, Mitsubishi Pajero Sport или Kia Mohave?

В наше время настоящие рамные внедорожники впору заносить в Красную книгу как исчезающий вид транспортных средств, поскольку с каждым новым поколением всё больше легендарных покорителей бездорожья по конструкции кузова…

6690 0 0
Статьи / Практика
Может ли современный мотор пройти миллион километров, если его правильно обслуживать?

Миллион километров – фраза магическая. Большинство автовладельцев при ее упоминании мечтательно закатывает глаза в мечтах о былых временах, когда деревья были выше, бензин дешевле, а моторы почти поголовно числились…

59324 4 1
Статьи / Авто Недели
Продлить лето: стоит ли покупать Mercedes-Benz SL R129 за миллион рублей?

Как продлить безвозвратно ушедшее лето? Вскочить на подножку уходящего поезда теплых дней, купить кабриолет и вволю покататься под лучами пока еще не только яркого, но и горячего солнца. А что если… совместить два…

3519 0 4
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Sonata NF с пробегом: задиры в моторах и бессмертный автомат

Может, Hyundai — это не слишком престижно, и не все соседи станут завидовать приобретению корейского автомобиля бизнес-класса, зато это надёжно. О том, что кузов, салон, электрика и ходовая часть Сонаты этого поколения…

71 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Sonata NF с пробегом: оцинкованный кузов на гремучей подвеске

Корейские машины с бизнес-классом никак не ассоциируются – там правят бал немцы и японцы. Тем не менее, Sonata NF в этой компании может выглядеть практически своей. Действительно, очень даже бизнес-класс в…

1774 0 4
Статьи / Эксперт выбирает авто
Правильная оппозиция: покупаем Subaru Forester III за 800 тысяч

Знаете, что общего у любителя Субару, вегетарианца и уфолога? Всепоглощающая вера в правильность своего выбора, доходящая иногда до фанатизма. При этом ожидать рациональных доводов в случае веры обычно не приходится. Эта…

12962 0 4
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

170982 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

56900 36 4
Тест-драйвы / Одиночные
Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta

Медицинский факт: Гранту с "икс-фейсом" не узнают на улицах, задают вопрос "что за модель?". И всё же, несмотря на радикальный рестайлинг, внутри это по большей части "старая добрая Гранта" со всеми присущими ей…

18102 86 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

78431 5 2
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

21963 4 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

16213 2 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

34375 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

10386 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

8634 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

387201 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

259975 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

74136 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?