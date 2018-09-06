Экстерьер «пятидверки» Vision RS компания Skoda раскрыла на прошлой неделе. Как тогда заявили в пресс-службе производителя, прототип является прообразом «будущего автомобиля компакт-класса». Судя по всему, речь идет о новом хэтчбеке Rapid, предназначенном для европейского рынка (актуальный хэтч имеет в названии приставку Spaceback). Пару дней назад в Сети появились шпионские фотографии товарной машины с дизайном, как у Vision RS, но в салон папарацци заглянуть не удалось. Теперь же мы можем представить, как оформили интерьер нового Рапида.

1 / 2 Интерьер концепта Skoda Vision RS 2 / 2 Интерьер концепта Skoda Vision RS

Понятно, что именно такой салон будущая серийная модель Skoda не получила: у концепта четыре кресла, отделка из углепластика и хрусталя (углепластик изготовлен из переработанного полиэстера). Но общая архитектура интерьера Vision RS у товарного автомобиля, вероятно, сохранилась. Плюс конвейерный вариант наверняка оснастили виртуальной «приборкой» и такой же мультимедиа-системой с «парящим» тачскрином.

1 / 2 Концепт Skoda Vision RS 2 / 2 Концепт Skoda Vision RS

По предварительным данным, еврохэтч Rapid перевели на платформу MQB (в основе предыдущего Рапида – и хэтча, и лифтбека – лежит модернизированная версия «тележки» PQ25). Габариты нового серийного хэтчбека пока неизвестны, предполагается, что он стал крупнее прежней «пятидверки» и теперь является одноклассником VW Golf и ему подобных моделей сегмента С+. Размеры концепта Skoda Vision RS: длина – 4 356 мм (+52 мм по сравнению с нынешним Rapid Spaceback), ширина — 1 810 мм (+104 мм), высота – 1 431 мм (-28 мм), колесная база – 2 650 мм (+48 мм).

Ожидается, что в Старом свете хэтч нового поколения предложат с бензиновыми турбодвигателями 1.0 TSI и 1.5 TSI, дизелем 1.6 TDI. Отдача моторов пока неизвестна. Нынешний Skoda Rapid Spaceback в Европе можно купить с дизельными моторами 1.4 TDI и 1.6 TDI мощностью 90 и 116 л.с. соответственно, бензиновая линейка представлена 1.0 TSI с отдачей в 95 или 110 л.с. и 125-сильным 1.4 TSI. У «старосветского» лифтбека те же двигатели.

1 / 5 Хэтчбек Skoda Rapid Spaceback актуального поколения 2 / 5 Хэтчбек Skoda Rapid Spaceback актуального поколения 3 / 5 Нынешний лифтбек Skoda Rapid 4 / 5 Нынешний лифтбек Skoda Rapid 5 / 5 Нынешний лифтбек Skoda Rapid

Мировая премьера прототипа Skoda Vision RS состоится в октябре на Парижском автосалоне. Товарный хэтч, вероятно, дебютирует только в следующем году. Не исключено, что для Европы модель переименуют, а название Rapid останется за лифтбеком, предназначенным для развивающихся рынков. Причем у последней модификации может оказаться своя концепция развития, отличная от еврохэтча (включая и эволюцию дизайна). Информации о сроках премьеры нового лифтбека на данный момент нет.

В России хэтчбек Rapid не продают. Лифтбек у нас доступен с бензиновыми «атмосферником» 1.6 MPI (90 или 110 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 TSI (125 л.с.), цена – от 646 000 рублей.