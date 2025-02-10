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Кросс-лифтбек Peugeot 408X вышел на российский рынок, цена известна

10.02.2025 266 0 1

В РФ привезли автомобиль французской марки, производство которого налажено в Китае. На разгон с места до «сотни» этому лифтбеку требуется 8,9 секунды.

Марка Peugeot, принадлежащая автогиганту Stellantis, представила кросс-лифтбек Peugeot 408 в июне 2022 года, его ближайшим родственником является Citroen C5 X. В Поднебесной этой «приподнятой» пятидверке добавили литеру X, чтобы отличать эту модель от седана с индексом 408, который предназначен для китайского рынка (в Европе такой модификации нет). Теперь стало известно о том, что Peugeot 408X вышел на российский рынок.

На фото: Peugeot 408X

Машины из Китая импортирует российская компания «Автомобильные технологии». Она организовала на заводе в Калуге серийную сборку среднеразмерных кроссоверов Citroёn С5 Aircross из китайских комплектующих. Кроме того, фирма занимается оптовыми поставками и дистрибуцией автомобилей, запасных частей и компонентов, моторных масел и технических жидкостей.

Сейчас местную линейку Peugeot составляют кроссоверы 2008, 4008 и 5008. Теперь этот ряд пополнился кросс-лифтбеком 408X. Модель имеет фирменное оформление передней части со светодиодной головной оптикой, острыми и длинными «клыками» ходовых огней по бокам, решёткой радиатора сложной формы с горизонтальными расходящимися в стороны от логотипа хромированными штрихами. Пятидверку снабдили обвесом из некрашеного пластика по периметру кузова, традиционными дверными ручками и 19-дюймовыми колёсными дисками необычного дизайна.

Длина кросс-лифтбека равна 4705 мм, ширина – 1859 мм, высота – 1502 мм, а расстояние между осями – 2787 мм. Объём багажного отделения составляет 536 литров, а при сложенных сиденьях второго ряда показатель достигает 1611 литров. Передние кресла имеют подогрев, электрорегулировки в шести направлениях и настраиваемую поясничную поддержку в четырёх положениях.

На фото: салон Peugeot 408X

На передней панели расположены два 10-дюймовых дисплея – один исполняет роль виртуального щитка приборов, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы. В список оснащения входят: акустическая система с десятью динамиками, панорамная крыша, электропривод багажной двери, функция беспроводной зарядки смартфонов, несколько USB-разъёмов в салоне (в том числе для пассажиров второго ряда), отделанное перфорированной кожей рулевое колесо, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, передние и задние парктроники, система камер кругового обзора.

В России Peugeot 408X будет продаваться только в комплектации GT. Она предполагает наличие адаптивного круиз-контроля с функцией экстренной остановки, мониторинг состояния водителя, система удержания автомобиля в полосе движения, ассистент при выезде задним ходом, функция предупреждения о перекрестном столкновении сзади.

Под капотом у этого кросс-лифтбека расположен бензиновый мотор объёмом 1,6 литра, его максимальная отдача составляет 175 л.с., а крутящий момент – 250 Нм. В пару этому двигателю предлагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Расход топлива в смешанном цикле – 6,35 литра на 100 км. Разгон с места до «сотни» занимает у этой пятидверки 8,9 секунды.

Цена Peugeot 408X на российском рынке составляет 4 699 000 рублей. На кросс-лифтбек распространяется официальная гарантия производителя – два года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит быстрее).

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