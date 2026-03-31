Кроссовер Changan CS75 Pro для России: первые подробности

Новый для нашего рынка семиместный паркетник Changan будет доступен с безальтернативным турбомотором. Модели обещано современное оборудование, при этом она, вероятно, окажется дешевле уже представленного у нас CS75 Plus.

Российский офис Changan анонсировал еще одну премьеру – к старту продаж готовится паркетник CS75 Pro. И лишь индекс и роднит эту модель с Changan CS75 Plus нового поколения. Дело в том, что в родном Китае Pro-кроссовер изначально выпускали под суббрендом Oshan. Но затем марку ликвидировали, а ее модели перевели в гамму материнской компании: так появился кроссовер Changan X7 Plus. А в прошлом году кроссоверу еще раз изменили имя – уже на Changan CS75 Pro. В 2025-м же модель получила в Китае новый интерьер. Однако к нам везут дореформенный паркетник.

Особенности внешности Changan CS75 Pro – двухэтажная головная оптика и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Предназначенный для России кроссовер имеет радиаторную решетку в сетку, тогда как у актуальной модели для КНР на решетке красуется множество L-образных элементов. Нашей версии обещаны 19-дюймовые колеса.

Длина российского CS75 Pro составляет 4748 мм, колесная база – 2786 мм. Для сравнения, показатели нашего Changan CS75 Plus нового поколения – 4770 и 2800 мм соответственно.

Кроссовер Changan CS75 Pro имеет семиместный салон. В России для модели заявлены: обогрев лобового стекла и наружных зеркал, электропривод багажной двери, панорамная крыша, мультимедийная система с пристыкованным к приборке тачскрином диагональю 14,6 дюйма (в Китае паркетник имеет отдельно стоящий планшет), подогрев руля и кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой.

Changan CS75 Pro оснащается бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 181 л.с. (280 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полный привод в сегодняшнем релизе не упоминается – вероятно, как и в Китае кроссовер будет доступен только в переднеприводном исполнении.

До дилеров Changan CS75 Pro доберется до конца первого полугодия, больше подробностей появится ближе к дате старта продаж. Скорее всего, новинка окажется дешевле CS75 Plus. Последний кроссовер в РФ сегодня представлен с турбомотором 2.0 (235 л.с., 390 Нм), классическим восьмиступенчатым автоматом и полным приводом по цене от 4 189 900 рублей (без учета акций).

Между тем ранее в России появился другой бывший кроссовер суббренда Oshan – более компактный Changan CS35 Max.