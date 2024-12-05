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Кроссовер Chery Tiggo 9 для России: известна стартовая цена

05.12.2024 316 0 0

Chery раскрыла стартовый ценник нового флагманского кроссовера Tiggo 9. Правда, пока он действителен лишь для тех, кто оставит предварительную заявку на новинку. Полный и точный прайс-лист, видимо, появится в день старта продаж, который состоится примерно через пару недель.

Российскую презентацию нового флагманского кроссовера Chery Tiggo 9 провели в середине ноября. Тогда же местный офис марки объявил о старте приема предварительных заявок с условием внесения предоплаты в размере 30 000 рублей. А сегодня раскрыли начальную цену Tiggo 9: для оформивших предзаказ до 16 декабря она составит 4 190 000 рублей (условие предоплаты сохраняется). Одновременно озвучена дата старта «живых» продаж – 17 декабря. В этот день, очевидно, появится полный прайс-лист.

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Напомним, в России предложена совсем не та «девятка», которая доступна в Китае. Под именем Tiggo 9 у нас и на других экспортных рынках представлен семиместный кроссовер, на родине известный как Chery Tiggo 8L. Хотя почти исходный Tiggo 9 в России тоже присутствует, но под другим брендом: речь идет о Jaecoo J8 (марка Jaecoo принадлежит Чери).

Длина российского паркетника равна 4810 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1741 мм, колесная база – 2800 мм. Кроссовер оснащен бензиновой турбочетверкой 2.0 с непосредственным впрыском топлива, на версии для РФ она выдает 249 л.с. и 375 Нм. Двигатель работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Chery Tiggo 9 имеет полный привод Torque-on-Demand с электронноуправляемой многодисковой муфтой. Первую «сотню» автомобиль наберет за 8 секунд.

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В России новинке обещаны светодиодная оптика, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, обивка из натуральной кожи с перфорацией, подогрев руля и сидений (у передних кресел есть массажер), виртуальная приборка на 10,3 дюйма и мультимедиа с планшетом диагональю 15,6 дюйма, десять «эйрбэгов», система кругового обзора (с проекцией вида снизу), продвинутый автопарковщик, адаптивный круиз-контроль.

Между тем Chery готовит и другие премьеры для России. Как ранее рассказали в компании, в следующем году у нас появятся «обновленные версии и рестайлинги» седана Arrizo 8, компактного паркетника Tiggo 4, кроссоверов Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max.

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