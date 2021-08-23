Кроссовер Chevrolet Trailblazer добрался до России: один мотор, есть полный привод

На российском рынке компактный паркетник будет открывать SUV-линейку Шеви. Новинка представлена в четырех комплектациях и с безальтернативной «турботройкой».

В нашей стране у марки Chevrolet, по сути, два отдельных модельных ряда. Так, за продажи вернувшихся в прошлом году бюджетников прежних поколений (бывшие Равоны – Spark, Cobalt и Nexia, она же Aveo) отвечает фирма «Келес Рус», эти машины к нам привозят из Узбекистана и Казахстана. А свежие модели продолжает поставлять подразделение General Motors Россия. В гамме последнего до сегодняшнего дня были лишь две модели – дорогие кроссовер Traverse и внедорожник Tahoe американской сборки. Теперь же компания GM Россия объявила о старте приема заказов на компактный паркетник Trailblazer. Да, именно паркетник, к одноименному рамному вездеходу, который когда-то выпускали в РФ, этот SUV отношения не имеет.

Напомним, кросс Chevrolet Trailblazer с несущим кузовом дебютировал в 2019 году, его производство налажено в Китае и Южной Корее. Судя по Одобрению типа транспортного средства (ОТТС, вступило в силу еще в январе), в Россию поставляют паркетники корейской сборки. Как заявили в местном офисе GM, Trailblazer «будет играть стратегическую роль в продуктовом портфеле Chevrolet в России», он должен вывести бренд «в новый сегмент рынка и на новую аудиторию». Проще говоря, это самая дешевая модель «истинного» Шеви в РФ, то есть из актуального глобального модельного ряда.

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Длина кроссовера равна 4413 мм, расстояние между осями – 2640 мм. Таким образом, Chevrolet Trailblazer является одноклассником Skoda Karoq и Volkswagen Taos. Заявленный дорожный просвет российской версии – 194 мм, правда, этот показатель актуален лишь для SUV с 18-дюймовыми колесами (дорожный просвет базового кросса с колесами 17” не указан).



У нас Trailblazer представлен с безальтернативной бензиновой «турботройкой» 1.3 мощностью 150 л.с. (236 Нм). Мотор «питается» АИ-95. У переднеприводного кросса клиноременный вариатор и полузависимая задняя подвеска, полноприводный имеет девятиступенчатый «автомат» и заднюю подвеску с механизмом Уатта.

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На выбор предложены четыре комплектации – LS, LT, Active и RS. В арсенале базового SUV значатся шесть подушек безопасности, кондиционер, подогрев передних кресел и круиз-контроль, такой кросс бывает только с передним приводом. Для Trailblazer LT опционально доступен полный привод, также в этой версии появляются обивка из экокожи, рейлинги на крыше, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя.



Исполнение Active отличается наличием «защитных» накладок на бамперах и трапециевидными патрубками выпускной системы, вдобавок только для него предусмотрен коричневый металлик, плюс крыша может быть выполнена в контрастном цвете. Еще у этого Trailblazer имеются мультимедийная система с 8-дюймрвым дисплеем, климат-контроль, ионизатор воздуха в салоне, подогрев руля и задних сидений, камера заднего вида, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Наконец, вариант RS – это радиаторная решетка «в стиле Camaro», 18-дюймовые колеса, круглые патрубки и красные акценты внутри. Версии Active и RS доступны только с полным приводом.

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Среди опций – панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция передних сидений и аудиосистема Bose.



На данный момент официально объявлена цена лишь начальной версии LS – от 1 999 000 рублей, да и та указана с учетом спецпредложения по программе Trade-in. К примеру, базовый Skoda Karoq с передним приводом, 1.6 MPI (110 л.с.) и 5МКП стоит от 1 565 000 рублей, а топовый кросс чешской марки с полным приводом, турбомотором 1.4 TSI (150 л.с.) и 7DCT обойдется в 2 079 000 рублей.

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Старт продаж Chevrolet Trailblazer намечен на 15 сентября, к тому моменту должны опубликовать весь прайс-лист.



Между тем в будущем кроссовер Шеви может привезти и «Келес Рус»: предполагается, что это будет Tracker последнего поколения, сборку которого скоро должны организовать в Узбекистане на заводе UzAuto Motors. К слову, сегодня же стало известно о том, что узбекское предприятие возглавил знакомый россиянам Бу Андерссон.