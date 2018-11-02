Новый концептуальный паркетник компания Fiat анонсировала пару недель назад, опубликовав его первый тизер. SUV дебютирует на автосалоне в Сан-Паулу, который откроется для представителей СМИ 6 ноября этого года. Теперь же появились еще два ролика с грядущей бразильской премьерой, в одном из которых продемонстрирован ее интерьер. А вот название кросса по-прежнему держится в секрете.

По предварительным данным, серийный вседорожник с дизайном по мотивам безымянного пока прототипа выйдет на рынок в 2019-м, его построят на базе пикапа Fiat Toro. Как и грузовик, кроссовер будут продавать в основном в Латинской Америке. Кстати, в первом видео засветились эскизы концепта, судя по которым, в Сан-Паулу привезут купеобразный паркетник. Товарному же SUV прочат семиместный салон, так что кузова «купе» у трехрядной машины, очевидно, не будет.

Пикап Fiat Toro, в свою очередь, базируется на растянутой версии платформы Small US Wide 4×4 (эта «тележка» лежит в основе Jeep Renegade и Jeep Compass). Платформа предполагает несущую конструкцию кузова, поперечное расположения мотора и независимую заднюю подвеску.

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Считалось, что двигатели большому кроссоверу Fiat также достанутся от Торо: в Бразилии, например, пикап можно купить с битопливными EtorQ 1.8 (135 л.с. на бензине и 139 л.с. на этаноле) и Tigershark 2.4 (174/186 л.с.), с турбодизелем MultiJet II 2.0 (170 л.с.). Однако теперь бразильские СМИ приписывают SUV еще и двухлитровый Tigershark от местной версии Jeep Compass – на «джипе» бензиновый вариант выдает 159 л.с., мощность работающего на этаноле мотора составляет 166 л.с. Кросс Fiat наверняка предложат как с передним, так и с полным приводом.

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Выпуск нового SUV наладят в Бразилии или Аргентине, появление модели за пределами Латинской Америки пока под вопросом. Между тем в июне Fiat анонсировал для этого региона еще два новых кроссовера — А- и B-классов. Но подробностей о компактных паркетниках пока нет.

Ранее о своих новинках для выставки в Сан-Паулу заявили и другие марки. Так, Volkswagen покажет на автосалоне пикап размером с Tiguan, Hyundai привезет на мотор-шоу компактный кросс Saga и роскошную версию Creta, а Chevrolet представит 300-сильный хэтчбек Cruze. Увы, российскому рынку из всего этого многообразия вряд ли что-то достанется.