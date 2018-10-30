Новую модификацию Creta назвали Diamond, она разработана бразильским подразделением Hyundai. Пока это лишь концепт, однако, как заявили в Hyundai, в будущем такая версия может встать на конвейер. Мировой дебют новинки состоится на автосалоне в Сан-Паулу, она составит компанию концептуальному кроссу Hyundai Saga. Выставка откроется для представителей СМИ 6 ноября текущего года.

На данный момент марка опубликовала лишь три тизера Creta Diamond. Кузов особого паркетника окрашен в новый синий металлик, корпуса зеркал и увеличившийся в размерах спойлер выполнены в черном. У задних фонарей поменяли «начинку». Кресла модели обиты белой кожей с коричневыми вставками, передние сиденья – с перфорацией. Кроме того, Hyundai Creta Diamond получил панорамную крышу. О моторе новинки в компании умолчали.

Напомним, стандартный паркетник Creta дебютировал в Бразилии осенью 2016-го, «их» модель изначально отличалась от машин, представленных в других странах: у бразильского кросса иная радиаторная решетка, горизонтальные противотуманки вместо вертикальных. Год спустя в Бразилии стартовали продажи «спортивной» версии Креты, ее особенности – 17-дюймовые диски оригинального дизайна, черная решетка, а с лета этого года у Creta Sport еще и перенастроенная подвеска.

Бразильцам предлагается паркетник локальной сборки, выпуск модели налажен на заводе Hyundai в городе Пирасикаба. Кроссовер оснащается атмосферными «четверками» 1.6 (123 л.с. на бензине и 130 л.с. на этаноле) и 2.0 (156 л.с. на бензине и 166 л.с. на этаноле). Базовый двигатель работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», двухлитровый мотор сочетается только с 6АКП. Полный привод местной Крете не положен.

Компактный паркетник Hyundai неплохо расходится на бразильском рынке: по итогам января-сентября 2018 года модель занимает третью строчку в списке самых продаваемых SUV страны (33 865 единиц, +21% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го), уступая лишь Honda HR-V (35 586 штук, +5%) и Jeep Compass (44 357 единиц, +20%). При этом Крета стоит дешевле конкурентов. Так, цена кроссовера Хёндэ стартует с отметки в 77 890 реалов (около 1 407 000 рублей по актуальному курсу), тогда как паркетник Хонды обойдется минимум в 92 500 реалов (примерно 1 671 000 рублей), а Джип стоит от 109 990 реалов (около 1 987 000 рублей). В том случае, если Creta Diamond дадут «зеленый свет», то кроссовер Hyundai с расширенным списком оборудования мог бы оттянуть часть покупателей от своих соперников.

1 / 7 Стандартный кросс Hyundai Creta для Бразилии 2 / 7 Стандартный кросс Hyundai Creta для Бразилии 3 / 7 Стандартный кросс Hyundai Creta для Бразилии 4 / 7 Hyundai Creta Sport для Бразилии 5 / 7 Hyundai Creta для российского рынка 6 / 7 Hyundai Creta для российского рынка 7 / 7 Hyundai Creta для российского рынка

Ранее компания Hyundai обновила китайскую и индийскую версии модели – их дизайн выполнили в стиле бразильского кросса. В России же пока продают дореформенную Creta (в РФ кросс стартовал также в 2016-м), посвежевший SUV до нас может добраться в следующем году. Кстати, у нас Крета вот уже два года возглавляет рейтинг самых продаваемых автомобилей сегмента SUV. Российские цены и комплектации актуального паркетника можно посмотреть в нашем каталоге «Авто у дилеров».

Между тем корейская марка уже приступила к разработке Creta второго поколения. По неофициальной информации, новый кроссовер представят в 2020 году, модель может получить семиместную версию.