Кроссовер GAC GS4 нового поколения готовится к премьере

Объявленный новым, уже пятым по счету поколении кроссовер Trumpchi GS4 (бренд Trumpchi используют только в Китае) компания GAC официально анонсировала в середине июня. Теперь опубликованы дополнительные фирменные картинки.

GAC Trumpchi GS4 нового поколения 1 / 2 GAC Trumpchi GS4 нового поколения 2 / 2

Напомним, модель первой генерации дебютировала в 2015 году, «второй» паркетник представили в 2019-м. Остальные же кроссоверы с индексом GS4 – это разновидности других машин фирмы GAC. В качестве «третьего» кросса на родине позиционировали более крупный Trumpchi GS5 – в GS4 с приставкой Plus его разжаловали в 2021 году. Ну а «четвертым» SUV с «фамилией» Max c 2024 года там считается переделанный GAC Trumpchi Emkoo. И именно Макс в прошлом году добрался до России, но уже просто как GAC GS4.

GAC Trumpchi GS4 нового поколения

Так вот, «пятый» кроссовер оригинальной разработкой тоже не является. За основу для нового GAC Trumpchi GS4 взяли Aion i60 (Aion – еще один суббренд GAC). Последняя модель, в свою очередь, состоит в родстве с Aion V (этот SUV представлен и в России) и Toyota bZ3X.

GAC Trumpchi GS4 нового поколения

От Aion i60 новый GS4 унаследовал кузов, оптику, наружные зеркала и полускрытые ручки дверей. Передний бампер у паркетника пятой генерации – оригинальный. Кроме того, радиаторная решетка у него находится на привычном месте, тогда как донор имеет гладкий «нос». Изображений интерьера GAC Trumpchi GS4 пока нет. Но и на имеющихся картинках видно, что паркетник сохранил отдельный крупный планшет мультимедиа.

GAC Trumpchi GS4 нового поколения

Свежий GS4 уже сертифицировали, так что основные характеристики известны. Длина – 4680 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2770 мм. Для сравнения, размеры Aion i60: 4685/1854/1660 мм, расстояние между осями – 2775 мм. Габариты GAC Trumpchi GS4 Max, то есть кроссовера предыдущего поколения: 4685/1901/1690 мм, колесная база – 2750 мм.

GAC Trumpchi GS4 нового поколения

Согласно документам Минпрома, в Китае «пятый» паркетник предложат с мотором от локального предшественника. Это бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 177 л.с., на Максе она сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Скорее всего, на домашнем рынке GS4 по-прежнему будет доступен только с передним приводом (в РФ у актуальной модели есть полноприводная версия с турбомотором 2.0). Донорский Aion i60 бывает в виде гибрида или электрокара.

Предыдущий GAC Trumpchi GS4 Max для Китая, он же GAC GS4 в России 1 / 2 Aion i60 2 / 2

Полноценную презентацию нового GAC Trumpchi GS4 проведут в ближайшее время.