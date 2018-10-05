В Сети появились свежие снимки с испытаний первого вседорожника премиального суббренда Hyundai. Премьера серийного SUV может состояться в следующем году.

05 Окт Кроссовер Genesis в серийном кузове снова поймали во время тестов. SUV доберется и до России

Предвестника кроссовера – концепт GV80 – марка Genesis представила в 2017-м. Фотографии с тестов SUV появились еще в начале этого года, но тогда шпионам удалось поймать лишь «мул», на котором тестировали «начинку» будущей серийной модели: в качестве «оболочки» был использован предыдущий Hyundai Santa Fe. Первый снимок кроссовера Genesis в «родном» кузове в Сеть выложили в сентябре. Теперь же в корейском блоге Naver опубликованы свежие кадры, на них модель запечатлена со всех сторон.

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Судя по фото, пропорции и силуэт у серийного SUV Genesis такие же, как у прототипа. Радиаторная решетка также перешла на товарную модель почти без изменений, а вот оптика увеличилась в размерах, хотя фары по-прежнему «двухэтажные».

Двигатели новинке могут достаться от седанов Genesis – бензиновые турбированные «четверка» и «шестерка», а также атмосферные V6 и V8. Кроме того, ранее корейские СМИ сообщали о том, что вседорожник может получит некий новый дизель, но подробностей об этом моторе пока нет. Также модель наверняка обзаведется гибридной версией. Для кроссовера будет предусмотрен полный привод.

Официальная премьера кросса Genesis, вероятно, состоится в следующем году. А в 2020-м на рынок должен выйти еще один SUV марки, он окажется на ступеньку ниже товарного воплощения GV80. Оба «паркетника» планируют продавать в России.

Напомним, сегодня в линейку Genesis входят три седана – G70, G80 и G90, все они представлены в нашей стране. В январе – сентябре текущего года в России было реализовано 1253 автомобиля принадлежащего Hyundai премиум-бренда, что на 75% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Правда, в прошлом году в РФ были доступны лишь две модели, «семидесятый» вышел на наш рынок в апреле 2018-го.

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Между тем Genesis готовит к дебюту еще пару новинок – уже в этом году в Корее должен появиться рестайлинговый флагманский седан G90, а в 2019-м марка представит G80 следующего поколения. Дизайн «четырехдверок» также выполнят в стиле концепта GV80.