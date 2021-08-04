Кроссовер GM и SAIC готовится к старту продаж: дизайн без изысков и статус глобальной модели

В виде предсерийного прототипа с наглухо тонированными стеклами кросс Wuling Xingchen (нечто вроде «синчэнь») дебютировал в апреле на Шанхайском мотор-шоу. Месяц спустя были опубликованы фирменные изображения товарного SUV, правда, интерьер тогда так и не показали. А теперь машину застукали «на воле», и на этот раз шпионам удалось заглянуть в салон: снимки оказались в распоряжении китайского издания Autohome. В Поднебесной продажи стартуют в ближайшие месяцы, затем кросс должен добраться и до других стран.

Напомним, марка Wuling входит в совместное предприятие концернов General Motors и SAIC. В Китае она славится, прежде всего, дешевыми фургончиками и вэнами, но при этом не так давно бренд выбрался за рамки привычного для него формата: модельный ряд пополнили субкомпактный электрохэтч Mini EV и современный минивэн Victory. Wuling присутствует и за рубежом, однако пока количество таких рынков ограничено. В прошлом году компания SAIC-GM-Wuling (таково полное название СП) объявила о планах развивать глобализацию марки – ее модели хотят поставлять в страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Для этого придумали разделение на красный и серебристый логотипы: первый положен машинам, которые предназначены только для КНР, второй – «мировым» моделям, причем «глобальные» автомобили также могут присутствовать на домашнем рынке. Так вот Xingchen носит именно серебристую эмблему. К слову, Victory тоже ориентирован на экспорт.



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У будущего глобального SUV марки Wuling довольно спокойный дизайн экстерьера, из особенностей – разве что «отростки» ходовых огней, «вытекающие» из фар и обрамляющие сделанную в виде перевернутой трапеции радиаторную решетку. Внутри тоже без особых изысков, тут уже ставшие привычными виртуальная «приборка» и «парящий» тачскрин мультимедийной системы.



Основные характеристики мы знаем, благодаря китайскому минпрому. Длина Wuling Xingchen равна 4594 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1740 мм, колесная база – 2750 мм. То есть по своим габаритам паркетник близок к Baojun 530 (4690/1835/1750 мм; Baojun – еще один совместный бренд GM и SAIC), а расстояние между осями у машин и вовсе совпадает, что наводит на мысль о родстве. Двигатель пока заявлен один, и он знаком по остальным моделями SAIC-GM-Wuling: это бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 147 л.с. О коробках информации еще нет. Например, вэн Wuling Victory с таким мотором предложен с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Скорее всего, новый кроссовер имеет лишь передний привод.



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Что касается цен, то тут можно ориентироваться на те же Baojun 530 и Wuling Victory. Первая модель в Китае сегодня стоит от 70 800 юаней (около 798 000 рублей по актуальному курсу), за вэн просят минимум 85 800 юаней (967 000 рублей).



Между тем линейку Wuling мог бы пополнить кроссовер с более броской внешностью: в прошлом году марка показала концепт Hongguang X. Но о серийных перспективах этого прототипа пока не слышно.