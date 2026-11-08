В гамме японского бренда уже была модель Avancier: изначально это был построенный на базе Accord шестого поколенияуниверсал для японского рынка, производившийся с 1999 по 2003 годы. Спустя 13 лет модель возродили в виде купеобразного кроссовера для рынка Китая, там он производится и до сих пор на совместном предприятии GAC Honda. Теперь же к премьере готовится ещё один Avancier, и это совсем другой автомобиль.

Honda Avancier первого поколения 1 / 4 Honda Avancier первого поколения 2 / 4 Нынешний Honda Avancier 3 / 4 Нынешний Honda Avancier 4 / 4

Как ожидается, производство новой модели будет налажено в Таиланде, а предлагаться она будет также на других рынках с левосторонним движением, таких как Япония, Австралия и Новая Зеландия (подразделения именно этих стран опубликовали тизер будущего Avancier). Кроссовер станет первой серийной моделью марки, выполненной в новом стиле, продемонстрированном весной этого года. Для этого стиля характерны простые формы и прямые линии. Ассоциацию с весенним концептом может вызвать также «двухэтажная» передняя оптика, состоящая из узких горизонтальных светодиодных габаритов под кромкой капота и основных блоков, встроенных в бампер. На тизерах видны выдвижные ручки, сильно наклонённые задние стойки и фонари в виде вертикальных сегментов по краям и объединяющей их горизонтальной полосы.

Рендер нового кроссовера Honda Avancier

Ожидается, что паркетник будет оснащён гибридной силовой установкой нового поколения под названием Honda Hybrid, которая может включать в себя 2,0-литровый бензиновый мотор. Скорее всего, модель получит трёхрядный салон, а в модельной линейке он встанет на ступень выше кроссовера CR-V.

Рендер нового кроссовера Honda Avancier

Премьера новинки состоится 1 декабря в Таиланде. Между тем, к дебюту готовится ещё один кроссовер Honda с необычным дизайном.