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Кроссовер Honda Avancier: новые изображения

08.11.2026 136 0 0
Кроссовер Honda Avancier: новые изображения

Позавчера Honda распространила тизеры своего нового кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность составить первое представление о его внешнем виде.

В гамме японского бренда уже была модель Avancier: изначально это был построенный на базе Accord шестого поколенияуниверсал для японского рынка, производившийся с 1999 по 2003 годы. Спустя 13 лет модель возродили в виде купеобразного кроссовера для рынка Китая, там он производится и до сих пор на совместном предприятии GAC Honda. Теперь же к премьере готовится ещё один Avancier, и это совсем другой автомобиль.

Honda Avancier первого поколения
Honda Avancier первого поколения
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Honda Avancier первого поколения
Honda Avancier первого поколения
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Нынешний Honda Avancier
Нынешний Honda Avancier
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Нынешний Honda Avancier
Нынешний Honda Avancier
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Как ожидается, производство новой модели будет налажено в Таиланде, а предлагаться она будет также на других рынках с левосторонним движением, таких как Япония, Австралия и Новая Зеландия (подразделения именно этих стран опубликовали тизер будущего Avancier). Кроссовер станет первой серийной моделью марки, выполненной в новом стиле, продемонстрированном весной этого года. Для этого стиля характерны простые формы и прямые линии. Ассоциацию с весенним концептом может вызвать также «двухэтажная» передняя оптика, состоящая из узких горизонтальных светодиодных габаритов под кромкой капота и основных блоков, встроенных в бампер. На тизерах видны выдвижные ручки, сильно наклонённые задние стойки и фонари в виде вертикальных сегментов по краям и объединяющей их горизонтальной полосы.

Рендер нового кроссовера Honda Avancier

Ожидается, что паркетник будет оснащён гибридной силовой установкой нового поколения под названием Honda Hybrid, которая может включать в себя 2,0-литровый бензиновый мотор. Скорее всего, модель получит трёхрядный салон, а в модельной линейке он встанет на ступень выше кроссовера CR-V.

Рендер нового кроссовера Honda Avancier

Премьера новинки состоится 1 декабря в Таиланде. Между тем, к дебюту готовится ещё один кроссовер Honda с необычным дизайном.

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