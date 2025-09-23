Кроссовер Kia Sorento получил скромные обновки и подорожал

Любопытно, что одной из версий достался «урезанный» список оборудования, при этом цена такого паркетника выросла на 500 долларов.

Kia Sorento актуального поколения (заводской индекс – MQ4) в строю с 2020 года, полноценный рестайлинг эта модель пережила в 2023-м. Недавно стало известно об обновках, которые получил кроссовер, предназначенный для домашнего рынка, а теперь появились подробности о том, какие изменения ждут Sorento 2026 модельного года в США, в том числе его гибридную версию.

На фото: посвежевшее семейство Kia Sorento (для американского рынка)

Теперь цена базового среднеразмерного паркетника Kia Sorento LX равна 32 190 долларов (эквивалентно примерно 2,69 млн рублей по текущему курсу), что на 200 долларов больше по сравнению с вариантом 2025 модельного года, стоимость указана без учёта платы за доставку. Такой кроссовер получил новое рулевое колесо с кожаной отделкой и системой безопасности hands-on detection (следит за тем, чтобы руки водителя оставались на руле).

На фото: Kia Sorento 2026 модельного года

Следом идёт исполнение Sorento S, у которого в списке изменений к 2026 модельному году числится отсутствие системы навигации и функции Wi-Fi. За такой SUV с передним приводом просят 35 090 долларов (около 2,94 млн рублей). Любопытно, что, несмотря на «урезанный» перечень оборудования, кроссовер подорожал на 500 долларов. Покупка аналогичного полноприводного варианта обойдётся в 37 090 долларов (около 3,11 млн рублей).

Стоимость комплектации Sorento EX 2026 модельного года с передним приводом равна 38 290 долларов (около 3,21 млн рублей), с полным – 39 790 долларов (около 3,33 млн рублей). Этой версии теперь стал доступен новый «премиум-пакет» стоимостью 2000 долларов, включающий в себя капитанские кресла во втором ряду, панорамную стеклянную крышу и акустическую систему Bose. Стоимость переднеприводного гибрида Sorento HEV EX равна 38 890 долларов (около 3,25 млн рублей), полноприводного – 40 690 долларов (около 3,4 млн рублей).

У исполнений с прибавками X-Line и X-Pro есть глянцевые чёрные элементы на кузове, радиаторная решётка с иным рисунком, полноценные чёрные рейлинги на крыше и аудиосистема Bose (для версии EX). Цена кроссоверов X-Line теперь варьируется в диапазоне от 42 590 до 46 590 долларов (около 3,55 – 3,89 млн рублей), а за вариант Kia Sorento X-Pro SX-P просят 47 590 долларов (около 3,97 млн рублей).

Паркетник Sorento SX 2026 модельного года снабдили подогревом рулевого колеса, акустикой Bose, зеркалом заднего вида с функцией автоматического затемнения и функцией HomeLink, а также солнцезащитными козырьками для пассажиров сзади. За такой кроссовер просят 42 090 долларов (около 3,51 млн рублей), а за гибрид Sorento HEV SX Prestige – 47 190 долларов (около 3,94 млн рублей), кстати, ему ещё положены новые 19-дюймовые колёсные диски.

На прошлой неделе стало известно о том, что Kia обновила роскошный минивэн Carnival Hi Limousine, предназначенный для домашнего рынка: большая часть обновок, приуроченных к 2026 модельному году, затронули комфорт.