Авторынок ×

Кроссовер Kia Sorento получил скромные обновки и подорожал

23.09.2025 139 0 0

Любопытно, что одной из версий достался «урезанный» список оборудования, при этом цена такого паркетника выросла на 500 долларов.

Kia Sorento актуального поколения (заводской индекс – MQ4) в строю с 2020 года, полноценный рестайлинг эта модель пережила в 2023-м. Недавно стало известно об обновках, которые получил кроссовер, предназначенный для домашнего рынка, а теперь появились подробности о том, какие изменения ждут Sorento 2026 модельного года в США, в том числе его гибридную версию.

На фото: посвежевшее семейство Kia Sorento (для американского рынка)

Теперь цена базового среднеразмерного паркетника Kia Sorento LX равна 32 190 долларов (эквивалентно примерно 2,69 млн рублей по текущему курсу), что на 200 долларов больше по сравнению с вариантом 2025 модельного года, стоимость указана без учёта платы за доставку. Такой кроссовер получил новое рулевое колесо с кожаной отделкой и системой безопасности hands-on detection (следит за тем, чтобы руки водителя оставались на руле).

На фото: Kia Sorento 2026 модельного года

Следом идёт исполнение Sorento S, у которого в списке изменений к 2026 модельному году числится отсутствие системы навигации и функции Wi-Fi. За такой SUV с передним приводом просят 35 090 долларов (около 2,94 млн рублей). Любопытно, что, несмотря на «урезанный» перечень оборудования, кроссовер подорожал на 500 долларов. Покупка аналогичного полноприводного варианта обойдётся в 37 090 долларов (около 3,11 млн рублей).

Стоимость комплектации Sorento EX 2026 модельного года с передним приводом равна 38 290 долларов (около 3,21 млн рублей), с полным – 39 790 долларов (около 3,33 млн рублей). Этой версии теперь стал доступен новый «премиум-пакет» стоимостью 2000 долларов, включающий в себя капитанские кресла во втором ряду, панорамную стеклянную крышу и акустическую систему Bose. Стоимость переднеприводного гибрида Sorento HEV EX равна 38 890 долларов (около 3,25 млн рублей), полноприводного – 40 690 долларов (около 3,4 млн рублей).

У исполнений с прибавками X-Line и X-Pro есть глянцевые чёрные элементы на кузове, радиаторная решётка с иным рисунком, полноценные чёрные рейлинги на крыше и аудиосистема Bose (для версии EX). Цена кроссоверов X-Line теперь варьируется в диапазоне от 42 590 до 46 590 долларов (около 3,55 – 3,89 млн рублей), а за вариант Kia Sorento X-Pro SX-P просят 47 590 долларов (около 3,97 млн рублей).

Паркетник Sorento SX 2026 модельного года снабдили подогревом рулевого колеса, акустикой Bose, зеркалом заднего вида с функцией автоматического затемнения и функцией HomeLink, а также солнцезащитными козырьками для пассажиров сзади. За такой кроссовер просят 42 090 долларов (около 3,51 млн рублей), а за гибрид Sorento HEV SX Prestige – 47 190 долларов (около 3,94 млн рублей), кстати, ему ещё положены новые 19-дюймовые колёсные диски.

На прошлой неделе стало известно о том, что Kia обновила роскошный минивэн Carnival Hi Limousine, предназначенный для домашнего рынка: большая часть обновок, приуроченных к 2026 модельному году, затронули комфорт.

кроссовер США авторынок KIA KIA Sorento

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Liqui Moly – профессиональный спорт как способ тестирования масел Когда немецкие автомобилисты выбирают моторное масло, они редко ориентируются на рекламные обещания и красивые заголовки. В стране, где к технике относятся с инженерной педантичностью, решаю... 592 2 0 22.09.2025
Статьи / Мнение без фильтров Продажа номеров: победа над бюрократией или легализация тщеславия? Владимир Путин публично поддержал идею узаконить продажу «красивых» номеров, поставив точку в спорах об этом одной нехитрой фразой: «а чего здесь такого». Вот и правда – а чего, собственно,... 775 6 1 22.09.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Haval Jolion Изменения на автомобильном рынке России, прежде всего в сегменте новых автомобилей, смело можно назвать тектоническими. Ушли в прошлое былые «владельцы дум», их место заняли китайские компан... 16819 7 0 21.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9522 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 8454 8 3 04.05.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Немцы бросили, китайцы подхватили: тест-драйв Haval F7x Как известно, во втором поколении кроссовера F7 версия с буквой «икс» вообще не предполагалась – дизайнеры Haval и так сделали базовую модель достаточно купеобразной. Тем не менее она всё-та... 6830 7 3 12.08.2025
Обсуждаемое
15 Volvo ХС90 с пробегом: подарок от GM и ремень, который отправляет мото...
14 Отнюдь не элементарно: опыт владения Honda Element
7 5 причин покупать и не покупать Haval Jolion
Новые комментарии
Change privacy settings