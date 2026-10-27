Кроссовер Mazda CX-5 получил скромные обновки и подросший ценник в США

При этом стартовая стоимость не изменилась: японский паркетник 2027 модельного года по-прежнему можно купить за 31 585 долларов.

Японская компания Mazda начала выпускать свой компактный кроссовер, которому был присвоен индекс CX-5, в 2012 году. Глобальная премьера актуального SUV третьего поколения прошла в июле 2025-го, а версия, предназначенная для североамериканского рынка, дебютировала в начале текущего года. А сейчас «штатный» офис рассказал об обновках для паркетника, которому присвоили 2027 модельный год.

На фото: Mazda CX-5 (версия для североамериканского рынка)

Неудивительно, что список обновок для этого «молодого» паркетника более чем скромный. Так, Mazda CX-5 2027 модельного года получил модернизированную информационно-развлекательную систему, в которую теперь интегрирован ИИ-помощник Gemini от Google. Как отметили в американском офисе марки, водители могут пользоваться функционалом голосового ассистента, не отвлекаясь от дороги.

Техника у кроссовера прежняя. На сегодняшний день «третий» CX-5 в Штатах предлагается с бензиновым четырёхцилиндровым атмосферником Skyactiv-G объёмом 2,5 литра. Максимальная мощность этого двигателя равна 190 л.с., крутящий момент – 252 Нм, а в пару ему положена шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – только полный.

Ожидается, что в дальнейшем на североамериканском рынке Mazda CX-5 третьей генерации будет предложена в том числе с гибридной силовой установкой, но никаких подробностей о ней, а также о сроке начала продаж соответствующей версии пока нет.

Стоит отметить, что стоимость стартовой версии – Mazda CX-5 S – в 2027 модельном году осталась на том же уровне, что и у автомобиля 2026 модельного года. С учётом доставки до пункта назначения цена базового варианта равна 31 585 долларов (эквивалентно примерно 2,54 млн рублей по текущему курсу). Такому варианту положены 17-дюймовые колёсные диски, информационно-развлекательная система с дисплеем диагональю 12,9 дюйма, а также акустика с восемью динамиками.

Остальные версии модели в Штатах подорожали. Так, за Mazda CX-5 S Select теперь просят на 150 долларов больше (33 735 долларов, то есть около 2,72 млн рублей), за CX-5 S Preferred – на 300 долларов больше (36 145 долларов, около 2,91 млн рублей), за CX-5 S Premium – на 550 долларов больше (39 045 долларов, около 3,14 млн рублей), за CX-5 S Premium Plus – тоже на 550 долларов больше (41 035 долларов, около 3,3 млн рублей).

Напомним, минувшим летом Колёса.ру сообщали о том, что кроссовер Mazda CX-5 нового поколения пользуется бешеным спросом в Японии. Так, компания рассчитывала продавать ежемесячно по 2 тыс. экземпляров, однако за первый месяц после старта предзаказов количество заявок на домашнем рынке превысило отметку в 10 тысяч.